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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद कैफ को इस खिलाड़ी की सता रही चिंता, दूसरे टेस्ट से बैठना पड़ेगा बाहर!

मोहम्मद कैफ को इस खिलाड़ी की सता रही चिंता, दूसरे टेस्ट से बैठना पड़ेगा बाहर!

Mohammad Kaif on Kuldeep Yadav: पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दूसरे टेस्ट से पहले चिंता जताई है कि कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट मैच से बाहर बैठना पड़ सकता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 01:49 PM (IST)
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पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 165 रनों के बड़े अंतर से हराया था. पिच स्पिन गेंदबाजी के लिए मददगार थी, लेकिन कुलदीप यादव अधिक प्रभाव नहीं छोड़ पाए. दोनों पारियों में कुलदीप के हाथ सिर्फ एक विकेट लगा. अब पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को चिंता सताने लगी है कि टीम मैनेजमेंट दूसरे टेस्ट मैच से कुलदीप यादव को बाहर बैठा सकता है.

एक तरफ मानव सुथार ने कहर बारपाते हुए मैच में 10 विकेट लिए, दूसरी ओर 37 वर्षीय रवींद्र जडेजा की बॉलिंग में भी धार दिखी. जडेजा ने भी दोनों पारियों में मिलाकर 4 विकेट लिए, लेकिन कुलदीप के खाते में सिर्फ एक विकेट आया. अब मोहम्मद कैफ का कहना है कि वो कुलदीप की प्लेइंग इलेवन में जगह को लेकर चिंतित हैं और गॉल टेस्ट में उनसे लगातार छोटे स्पेल में गेंदबाजी करवाई गई, जो एक मुख्य कारण रहा कि वे ज्यादा विकेट नहीं ले पाए.

मुझे एक खिलाड़ी की चिंता

मोहम्मद कैफ ने कहा, "मुझे एक खिलाड़ी की चिंता है. कुलदीप यादव शायद अगला मैच ना खेल पाएं. जब भी उन्हें गेंद थमाई गई, उनसे छोटे स्पेल में गेंदबाजी करवाई गई. उन्हें लंबे स्पेल नहीं मिले. सारांश जैन एक ऑफ-स्पिन गेंदबाज हैं और देवदत्त पडिक्कल से क्यों गेंदबाजी करवाई गई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टीम को एक अतिरिक्त ऑफ-स्पिन गेंदबाज की कमी खल रही थी."

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कुलदीप की जगह सारांश

मोहम्मद कैफ ने इस संभावना पर भी बात की कि जब श्रीलंका के 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद थे, तब टीम इंडिया एक ऑफ-स्पिन गेंदबाजी का विकल्प तलाश रही थी. कैफ ने कहा कि कोलंबो में भी इसी तरह की टर्निंग पिच मिलती है तो कुलदीप यादव की जगह सारांश जैन को मौका दिया जा सकता है.

कुलदीप यादव ने पहली पारी में 14 ओवर गेंदबाजी की, 65 रन देकर केवल एक विकेट लिया था. वहीं दूसरी पारी में उन्हें 11 ओवर दिए गए, जिनमें उन्होंने 38 विकेट लिए. कुलदीप से कम ओवर करवाए गए, जबकि दोनों पारियों में रवींद्र जडेजा और मानव सुतार ने 20 से ज्यादा ओवर फेंके थे.

दूसरी ओर सारांश जैन की बात करें तो उन्होंने अब तक कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. अपने 54 मैचों के फर्स्ट-क्लास करियर में उन्होंने अब तक 2223 रन बनाने के अलावा 188 विकेट भी लिए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Aug 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Kuldeep Yadav Saransh Jain
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