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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'संजू को बाहर करना बड़ी मिस्टेक! अभिषेक-सूर्यवंशी गलत..', टीम इंडिया की प्लानिंग पर भड़के मोहम्मद कैफ

'संजू को बाहर करना बड़ी मिस्टेक! अभिषेक-सूर्यवंशी गलत..', टीम इंडिया की प्लानिंग पर भड़के मोहम्मद कैफ

IND vs ENG T20 Series: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ़ संजू सैमसन को प्लेइंग XI से बाहर किए जाने के फैसले से बेहद नाराज़ है और उन्होंने इसे टीम इंडिया की बड़ी गलती माना है.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 06 Jul 2026 12:07 PM (IST)
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार तीसरा मैच हार गई, जिसके बाद कप्तान से लेकर कोच सभी पर सवाल उठ रहे हैं. पिछले मैच में संजू सैमसन को ड्राप करके वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करवाया गया, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि ये टीम इंडिया की बड़ी गलती थी. उन्होंने ये भी कहा कि वैभव और अभिषेक शर्मा लांग टर्म में इंडिया के ओपनर नहीं हो सकते.

एबीपी कंसलटेंट रवीश बिष्ट के साथ बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा, "भारतीय  क्रिकेट टीम वही गलती कर रही है जो गलती उन्होंने वर्ल्ड कप में की थी. वर्ल्ड कप में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग करवाई गई थी. सामने वाले टीम ने सोचा चलो स्पिनर लेकर आते हैं अभिषेक शर्मा वर्ल्ड कप में  तीन बार शून्य पर आउट हुए थे. ईशान किशन भी आउट हुए और वर्ल्ड कप के दौरान हम लोग यही बात कर रहे थे कि दो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों से काम नहीं बनने वाला है आपको एक राइट हैंड बैटर चाहिए बीच में, जब तक टीम इंडिया साउथ अफ़्रीका से मैच नहीं हारी तब तक संजू को मौका नहीं मिला.

कैफ ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में हार के बाद हुए बदलावों पर बात करते हुए कहा, "जब हम आयरलैंड से हारे तब वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को हटाया गया. ऐसा ही काम वर्ल्ड कप में भी हुआ था. मैं ये बोल रहा हूं कि जिस टीम का विजन आगे तक का होता है वो टीम आगे तक का इंतजार नहीं करती. साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब वर्ल्ड कप में हारे तब संजू को मौका मिला था  और इसके बाद जिम्बाब्वे का गेंदबाज़ सिकंदर रजा संजू के होने की वजह से गेंदबाजी करने नहीं आया. एक राइट हैंडर  और एक लेफ्ट हैंडर का ओपनिंग कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप में कारगर साबित हुआ था. हमारी जो पार्टनरशिप बननी शुरू हुई थी, क्योंकि हमारे पास संजू और अभिषेक थे.

यह भी पढ़ें- 'अजीब लगता है...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये क्या बोल गए जैकब बेथेल, बताया भारत के खिलाफ क्यों अच्छा लगता है जीतना

कुलदीप को बाहर करना गलत- कैफ

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां भी गलती कर रहे है. अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी लांग टर्म में इंडिया के ओपनर नहीं हो सकते." इसके अलावा कैफ का कहना है कि रवि बिश्नोई चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के आसपास भी नहीं है. कुलदीप यादव के T20 में 95 विकेट है और इकॉनमी 7 से कम है. उनके रिकॉर्ड के आसपास कोई नहीं है. कैफ ने कहा कि सिर्फ एक IPL सीजन खराब होने से उन्हें टीम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था.

 

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 06 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Mohammad Kaif Abhishek Sharma India Vs England T20 IND Vs ENG T20 Series SANJU SAMSON Vaibhav Suryavanshi
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