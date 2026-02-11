हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'... तो रिटायरमेंट वापस ले लूंगा', पाकिस्तान में लाइव टीवी पर बाबर आजम कि घनघोर बेइज्जती, मोहम्मद आमिर का दावा

Mohammad Amir on Babar Azam: 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मैच खेला जाना है. इस मैच को लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने बहुत बड़ा दावा कर डाला है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Feb 2026 10:12 PM (IST)
अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में बाबर आजम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. मगर जब स्ट्राइक रेट की बात आती है तो बाबर सबसे फिसड्डी टी20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. टी20 वर्ल्ड कप के पूरे इतिहास पर नजर डालें तो बाबर सबसे खराब स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले खिलाड़ी हैं. वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट केवल 112.33 का है. अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर लाइव टीवी पर बाबर आजम की बेइज्जती करते नजर आए हैं.

बता दें कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की महाभिड़ंत होने वाली है. इसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ ने अलग और अनोखे दावे करते हुए बातों-बातों में बाबर आजम की बेइज्जती कर डाली.

बाबर आजम की घनघोर बेइज्जती

एक पाकिस्तानी शो पर चर्चा करते हुए पहले अहमद शहजाद ने कहा कि अगर बाबर आजम भारत के खिलाफ मैच विजेता पारी खेल देते हैं तो शो में मौजूद सारे क्राउड को उनकी तरफ से फ्री खाना मिलेगा. वहीं राशिद लतीफ ने साफ शब्दों में कह दिया कि बाबर वैसे भी इतनी लंबी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं.

तो मैं रिटायरमेंट वापस ले लूंगा

शो के होस्ट ने शर्त रखते हुए कहा कि अगर भारत के खिलाफ बाबर आजम ने 160 या उससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से मैच विजेता पारी खेली, तो आमिर रिटायरमेंट वापस ले लेंगे. हालांकि आमिर ने इस शर्त में बदलाव करते हुए कहा कि 2 गेंद में 8 रन बनाना, ऐसे 400 के स्ट्राइक रेट वाली पारी को नहीं माना जाएगा.

अंत में मोहम्मद आमिर भी मान गए कि अगर बाबर आजम 15 फरवरी को 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से फिफ्टी प्लस रन बनाकर मैच विजेता पारी खेलते हैं तो वो रिटायरमेंट वापस लेने पर विचार करेंगे. आपको बता दें कि आमिर ने दिसंबर 2024 में दोबारा संन्यास लिया था, इससे पहले उन्होंने 2020 में रिटायरमेंट का एलान किया था, लेकिन 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए वापस आए थे.

टीम इंडिया के सामने डबल टेंशन, ईशान किशन चोटिल! अभिषेक शर्मा हैं बीमार; आया हैरान करने वाला अपडेट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 11 Feb 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Babar Azam Mohammad Amir T20 World Cup 2026
