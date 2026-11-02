IPL 2027 में खेल सकते हैं मोहम्मद आमिर, APL ड्राफ्ट में ब्रिटिश नागरिक के तौर पर किया रजिस्टर

भारत में खेली जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग का अगले साल 20वां संस्करण खेला जाएगा. उसके लिए अगले महीने गोवा में ऑक्शन होगा. अभी उन प्लेयर्स की लिस्ट आना बाकी है, जिनके नाम ऑक्शन में होंगे. इसमें एक नाम पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का हो सकता है, जो अब ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर चुके हैं. उन्होंने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग ड्राफ्ट में अपना नाम ब्रिटिश प्लेयर के तौर पर दिया है. अब संभावना बहुत बढ़ गई है कि वह आईपीएल में भी अपना नाम दे सकते हैं.

मोहम्मद आमिर ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग ड्राफ्ट के लिए ब्रिटिश नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पूर्व खिलाड़ी विजय शंकर और केएस भरत ने भी इस लीग के लिए ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया है. ये लीग इसी साल दिसंबर में दुबई में आयोजित की जा सकती है.

34 साल के मोहम्मद आमिर अभी इंग्लैंड में रहते हैं. वह ब्रिटिश नागरिकता ले चुके हैं. पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि आमिर इंडियन प्रीमियर लीग के लिए होने वाले ऑक्शन के लिए अपना नाम दे सकते हैं, अब इसकी संभावना बढ़ गई है. बता दें कि अगर आमिर खेले तो ये पहली बार नहीं होगा कि कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर दूसरे देश की नागरिकता लेने के बाद आईपीएल में खेले.

अजहर महमूद ने 2012 से 2015 के बीच ब्रिटिश पासपोर्ट के सहारे आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला था. हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी या कौन-कौन सी टीम आमिर में दिलचस्पी दिखा सकती है.

अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में विजय, अयान खान और मुरुगन अश्विन ने भारतीय के रूप में रजिस्टर किया है. केएस भरत को UAE में रहने वाले भारतीय खिलाड़ी के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है.

कब है IPL 2027 ऑक्शन?

आईपीएल 2027 के लिए ऑक्शन दिसंबर में है. रिपोर्ट के अनुसार ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होगा. ये मिनी ऑक्शन होगा. 15 नवंबर तक सभी फ्रेंचाइजियों को अपनी रिटेंशन लिस्ट देनी होगी.

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