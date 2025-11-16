भारत और दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच केवल ढाई दिन ही चला. ईडन गार्डन्स की पिच को आड़े हाथों लिया जा रहा है. हालांकि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच और क्यूरेटर का समर्थन किया है. मगर माइकल वॉन ने उससे ठीक उलट बयान दिया है. वॉन ने दूसरे दिन के खेल के दौरान इसे 'घटिया पिच' की संज्ञा दी थी. बता दें कि कोलकाता टेस्ट में तीसरे दिन भारतीय टीम 124 रनों का छोटा सा लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई थी.

अब माइकल वॉन ने एक बार फिर ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना की है. उन्होंने X पर पोस्ट के माध्यम से कहा, "ऐसी पिच तैयार करोगे तो तुम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के खिलाफ हारने के हकदार हो. दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत."

फर्स्ट-क्लास में एक हजार से अधिक विकेट ले चुके साइमन हार्मर अकेले टीम इंडिया पर भारी पड़े, उन्होंने पूरे मैच में कुल 8 विकेट झटके. खासतौर पर दूसरी पारी में उन्होंने भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी का दम निकाल दिया. उन्होंने ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव का विकेट लिया.

Prepare a pitch like that and you deserve to lose against the World Test champs …. brilliant win by SA …. #INDvSA — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 16, 2025

कोलकाता की पिच को बताया था घटिया

कोलकाता टेस्ट में दूसरे दिन कुल 15 विकेट गिरे थे, वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में खिंचाव के कारण रिटायर्ड आउट हो गए थे. दूसरे दिन पूरी तरह स्पिनरों का बोलबाला रहा था. इस पर माइकल वॉन ने प्रतिक्रिया देकर ईडन गार्डन्स की पिच को घटिया बताया था.

भारत में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने आखिरी टेस्ट साल 2010 में जीता था. उसके 15 साल बाद टेंबा बावुमा की कप्तानी में भारतीय सरजमीं पर कोई टेस्ट मैच जीता है. बता दें कि बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीकी टीम टेस्ट मैचों में अभी तक अजेय रही है. दोनों टीमों का दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा.

