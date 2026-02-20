भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर अब कोई राइवलरी नहीं रह गई है. ये कहना था सूर्यकुमार यादव का, जिन्होंने मान लिया था कि अब क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की कोई टक्कर नहीं है. मगर नो-हैंडशेक विवाद और पाकिस्तान का टीम इंडिया के साथ मैच का बहिष्कार करने की बात. ऐसे मुद्दों के कारण भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता चर्चा में बनी रहती है. अब इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन ने भारत-पाकिस्तान मैचों पर प्रतिक्रिया देकर कहा है कि भारत के सामने पाक टीम थर-थर कांपने लगती है.

एक पॉडकास्ट पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन, डेविड लॉयड और फिल टफनेल भारत बनाम पाकिस्तान राइवलरी पर चर्चा कर रहे थे. टफनेल ने कहा कि पाकिस्तान का स्तर इस समय भारतीय क्रिकेट टीम से बहुत नीचे है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दूर-दूर तक टीम इंडिया के सामने नहीं टिकता है.

थर-थर कांपता है पाकिस्तान

इसी बीच माइकल वॉन ने हैरान करने वाली प्रतिक्रिया देकर कहा कि भारत के सामने आने पर पाक टीम के पसीने छूटने लगते हैं और उसके खिलाड़ी घबराने लगते हैं.

उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा लगता है कि जब भी पाकिस्तान टीम क्रिकेट के मैदान पर भारत के सामने उतरती है, उसके भीतर डर का भाव होता है." उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर हाथ ना मिलाने की बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. एशिया कप 2025 से ही भारतीय टीम, पाक खिलाड़ियों से मैदान पर हाथ नहीं मिला रही है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की टक्कर 15 फरवरी को हुई थी. टीम इंडिया ने उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय गेंदबाजों के आगे पाक बल्लेबाज इस तरह फ्लॉप हुए कि पूरी टीम ही 114 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. भारत ने वह मुकाबला 61 रनों से जीता था.

