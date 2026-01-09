हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL MI vs RCB Live Score: आज से शुरू WPL 2026, पहले मुकाबले में RCB और MI के बीच टक्कर; टॉस की भूमिका रहेगी महत्वपूर्ण

WPL MI vs RCB Live Score: महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण (WPL 2026) का आगाज आज से होने जा रहा है. पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है.

By : शिवम  | Updated at : 09 Jan 2026 06:20 PM (IST)

LIVE

Key Events
Source : WPL

Background

महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण (WPL 2026) का आगाज आज मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच के साथ होने जा रहा है. ये मुकाबला नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में है. टॉस के लिए हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना 7 बजे ग्राउंड पर आएंगी. मैच की शुरुआत 7:30 बजे से होगी.

डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, जो नेशनल टीम की भी कप्तान हैं. टीम 2 बार ट्रॉफी (2023 और 2025) जीत चुकी है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना के हाथों में है. मंधाना की कप्तानी में आरसीबी 2024 का संस्करण जीती थी. दो मजबूत टीमों के बीच टक्कर से महिला प्रीमियर लीग सीजन 4 की शुरुआत हो रही है.

पिच का मिजाज

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में परिस्थितियां बल्लेबाजी के अनुकूल रहने की उम्मीद है. दूसरी पारी में ओस आने की उम्मीद है, इस स्थिति में दूसरी पारी में बल्लेबाजी पहली पारी की तुलना में आसान रहने की उम्मीद है. ऐसे में हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंधाना, जो भी टॉस जीतेगा वह पहले गेंदबाजी करना चाहेगा.

मुंबई इंडियंस स्क्वॉड

हेली मैथ्यूज, जी कमलिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, त्रिवेणी वसिष्ठ, नल्ला रेड्डी, रहीला फिरदौस, मिली इलिंगवर्थ, साइका इशाक, निकोला केरी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वॉड

स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रत्यूषा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, लिन्से स्मिथ.

18:20 PM (IST)  •  09 Jan 2026

WPL MI vs RCB Live: 7 बजे टॉस

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना 7 बजे टॉस के लिए आएंगी. पिच को देखते हुए संभावना है कि टॉस जीतने वाली कप्तान पहले गेंदबाजी ही चुनेंगी.

18:18 PM (IST)  •  09 Jan 2026

WPL MI vs RCB Live: डीवाई पाटिल स्टेडियम पिच रिपोर्ट

पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रहने की उम्मीद है. दूसरी पारी में ये और भी आसान हो सकती है, क्योंकि पूरी संभावना है कि समय के साथ यहां ओस बढ़ती जाएगी. पहली पारी की तुलना में दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान रहने की उम्मीद है.

Embed widget