रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग सीजन 4 (WPL 2026) के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया. 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना और ग्रेस हेरिस ने तेज तर्रार शुरुआत की थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी हो गया था. अंतिम ओवर तक एमआई जीत के करीब थी, लेकिन नदीन डी क्लर्क ने अंतिम 4 गेंदों में पूरा पासा पलट दिया.

हालांकि ये कहानी सिर्फ 4 गेंदों की नहीं थी, बल्कि नदीन डी क्लर्क ने पूरे मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की और विजयी चौका लगाने से पहले अपना अर्धशतक पूरा किया. एक तरफ विकेट गिर थे थे, क्लर्क सूझबुझ भरी पारी खेलकर टीम को लक्ष्य के करीब लेकर आई.

अंतिम ओवर में क्या हुआ?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे. प्रेमा रावत नॉन स्ट्राइक पर थी, तो नदीन डी क्लर्क ने पहली 2 गेंदों पर आसान से सिंगल नहीं लिए. नताली स्कीवर-ब्रंट द्वारा डाले जाए रहे इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया. चौथी गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया.

नदीन ने पांचवी गेंद पर भी छक्का लगाया, जिसके बाद आरसीबी को अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे. उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर आरसीबी को मैच जिताया. उन्होंने 44 गेंदों में नाबाद 63 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 7 चौके जड़े.

RCB ने रचा इतिहास

पिछले 3 सीजन में कभी नहीं हुआ कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को संस्करण के पहले मैच में हराया हो. पहली बार ऐसा हुआ है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए इस मैच में स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए थे.

लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स की सलामी जोड़ी (स्मृति और ग्रेस हैरी) ने 40 रनों की साझेदारी की थी, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद आरसीबी के विकेट लगातार गिरते रहे. नदीन डी क्लर्क (63) की अर्धशतकीय पारी के आलावा अरुंधति रेड्डी (20) और प्रेमा रावत (8) ने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली.