हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMI vs RCB Highlights: 6, 4, 6, 4..., आखिरी 4 गेंदों में चाहिए थे 18 रन, नदीन डी क्लर्क ने रच दिया इतिहास; हारी हुई बाजी जीती आरसीबी

MI vs RCB Highlights: 6, 4, 6, 4..., आखिरी 4 गेंदों में चाहिए थे 18 रन, नदीन डी क्लर्क ने रच दिया इतिहास; हारी हुई बाजी जीती आरसीबी

MI vs RCB Highlights, WPL 2026: अंतिम ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे. शुरुआत की 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया, फिर नदीन डी क्लर्क ने लगातार छक्के-चौकों की बारिश कर पूरा गेम पलट दिया.

By : शिवम | Updated at : 09 Jan 2026 11:33 PM (IST)
Preferred Sources

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग सीजन 4 (WPL 2026) के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया. 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना और ग्रेस हेरिस ने तेज तर्रार शुरुआत की थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी हो गया था. अंतिम ओवर तक एमआई जीत के करीब थी, लेकिन नदीन डी क्लर्क ने अंतिम 4 गेंदों में पूरा पासा पलट दिया.

हालांकि ये कहानी सिर्फ 4 गेंदों की नहीं थी, बल्कि नदीन डी क्लर्क ने पूरे मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की और विजयी चौका लगाने से पहले अपना अर्धशतक पूरा किया. एक तरफ विकेट गिर थे थे, क्लर्क सूझबुझ भरी पारी खेलकर टीम को लक्ष्य के करीब लेकर आई.

अंतिम ओवर में क्या हुआ?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे. प्रेमा रावत नॉन स्ट्राइक पर थी, तो नदीन डी क्लर्क ने पहली 2 गेंदों पर आसान से सिंगल नहीं लिए. नताली स्कीवर-ब्रंट द्वारा डाले जाए रहे इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया. चौथी गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया.

नदीन ने पांचवी गेंद पर भी छक्का लगाया, जिसके बाद आरसीबी को अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे. उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर आरसीबी को मैच जिताया. उन्होंने 44 गेंदों में नाबाद 63 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 7 चौके जड़े.

RCB ने रचा इतिहास

पिछले 3 सीजन में कभी नहीं हुआ कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को संस्करण के पहले मैच में हराया हो. पहली बार ऐसा हुआ है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए इस मैच में स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए थे.

लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स की सलामी जोड़ी (स्मृति और ग्रेस हैरी) ने 40 रनों की साझेदारी की थी, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद आरसीबी के विकेट लगातार गिरते रहे. नदीन डी क्लर्क (63) की अर्धशतकीय पारी के आलावा अरुंधति रेड्डी (20) और प्रेमा रावत (8) ने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 09 Jan 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB MUMBAI INDIANS Nadine De Klerk WOMENS PREMIER LEAGUE MI VS RCB WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
Advertisement

वीडियोज

Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Sandeep Chaudhary Seedha Sawal: ट्रंप को नहीं किया कॉल...तो बढ़ गया बवाल! | PM Modi | Donald Trump
Bengal ED Raid Row: चुनावी बंगाल..ED की चौकस चाल! दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Janhit: I-PAC पर छापे से TMC टेंशन में? बंगाल में दीदी Vs ईडी | Mamata Banerjee | ED Raid
Customs Duty होगी आसान, Budget 2026 में खत्म होगा Import-Export का झंझट? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
इंडिया
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
यूटिलिटी
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
हेल्थ
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget