MI vs PBKS हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, संभावित प्लेइंग इलेवन और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल, जानिए सबकुछ

मुंबई इंडियंस के लिए IPL का जारी संस्करण अभी तक अच्छा नहीं घटा है. 4 मैचों में सिर्फ 1 जीत के साथ MI मुश्किल स्थिति में खड़ी है. आज चुनौती बड़ी है, क्योंकि सामने पंजाब किंग्स है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली PBKS एकमात्र ऐसी टीम है, जो अभी तक एक भी मैच में नहीं हारी. क्या आज मुंबई उन्हें हरा सकती है? जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी है? आज मौसम कैसा रहेगा? पिच पर किसे मदद मिलने की संभावना है? संभावित प्लेइंग इलेवन और लाइव प्रसारण डिटेल.

मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रोहित शर्मा मैच से पहले फिट हो पाएंगे, जो पिछले मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर गए थे. और अगर वह नहीं खेले तो उनकी जगह कौन लेगा? कौन ओपन करेगा? सबसे बड़े दावेदार क्विंटन डिकॉक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ट्रेंट बोल्ट को बाहर बैठना पड़ सकता है.

MI vs PBKS मैच की डिटेल

मैच नंबर- 24

24 तारीख- 16 अप्रैल, 2025

16 अप्रैल, 2025 समय- शाम 7:30 बजे से

शाम 7:30 बजे से टॉस- शाम को 7 बजे

शाम को 7 बजे वेन्यू- वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

वानखेड़े स्टेडियम में बल्लेबाजों को मदद मिलती है. पिछले मैच में RCB ने 240 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, MI ने भी 222 रन बना दिए थे. यहां की छोटी बॉउंड्री भी बल्लेबाजों को मदद करती है. टॉस जीतने वाले कप्तान को यहां पहले गेंदबाजी करनी चाहिए. पहली पारी में यहां का एवरेज स्कोर 172 का है, जो डिफेंड के लिए काफी नहीं होगा. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को चाहिए कि 210-220 का स्कोर खड़ा किया जाए ताकि रोमांचक लड़ाई देखने को मिले.

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MI vs PBKS हेड टू हेड

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच कुल 34 मैच हुए हैं, जिनमें बराबरी की टक्कर देखने को मिली है. 17 मैच MI और इतने ही मैच PBKS ने जीते हैं. पंजाब के खिलाफ मुंबई का सर्वाधिक टोटल 223 और पंजाब का मुंबई के खिलाफ सर्वाधिक टोटल 230 का है.

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग XI

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), क्विंटन डिकॉक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शेफरेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे.

इम्पैक्ट प्लेयर- कृष भगत.

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पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग XI

प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसेन, जेवियर बार्टलेट, वैशाख विजय कुमार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

इम्पैक्ट प्लेयर- नेहाल वढेरा.

आज मुंबई में कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम के लिहाज से मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स मैच को लेकर कोई चिंता की खबर नहीं है. आज मुंबई में बारिश की संभावना नहीं है, मौसम साफ रहेगा. 6 से 9 बजे के करीब तापमान 29-30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 9 बजे के बाद तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा.

MI vs PBKS मैच का लाइव प्रसारण कहां?

मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.