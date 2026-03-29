LIVE: 14 साल का रिकॉर्ड मुंबई के खिलाफ, कोलकाता के लिए राह आसान; आज किसकी होगी जीत?

MI vs KKR IPL 2026 Live Score: 14 साल का रिकॉर्ड मुंबई के खिलाफ, कोलकाता के लिए राह आसान; आज किसकी होगी जीत?
IPL 2026 Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Scorecard Live Updates: यहां आपको मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
LIVE
Background
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच आज यानी 29 मार्च (रविवार) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले में जीत हासिल कर दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज करना चाहेंगी. तो आइए मुकाबले से पहले जानते हैं कि किस टीम का पलड़ा भारी है और आज किसकी जीत हो सकती है.
हेड टू हेड
बात करें केकेआर और मुंबई इंडियंस के हेड टू हेड की, तो दोनों के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में मुंबई ने बढ़त हासिल करते हुए 24 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता ने 11 मैच अपने नाम किए. हेड टू हेड के लिहाज से एमआई का पलड़ा भारी नजर आ रहा है.
पिच रिपोर्ट
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच गेंदबाजों की कब्रिस्तान मानी जाती है. इस पिच पर गेंदबाजों की खूब पिटाई होती है. यहां कोई भी स्कोर चेज हो सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है. दोनों ही टीमों में कई विस्फोटक बल्लेबाज हैं. ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मैच होने की संभावना है.
मैच प्रिडिक्शन
हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर बता रहा है कि इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. मुकाबला बिल्कुल 50-50 का है. ऐसे में जो भी टीम लक्ष्य का पीछा करेगी, उसके जीतने के चांस ज्यादा हैं. केकेआर का बैटिंग अटैक बेहतर है, लेकिन गेंदबाजी कमजोर दिख रही है. वहीं मुंबई की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों सॉलिड नजर आ रही है.
मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शरफेन रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स/कॉर्बिन बॉश, नमनधीर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट.
इम्पैक्ट प्लेयर- मयंक मारकंडे
कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, अंकुल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और उमरान मलिक.
इम्पैक्ट प्लेयर- अंगकृष रघुवंशी या कार्तिक त्यागी
MI vs KKR IPL 2026 Live Score: मुंबई इंडियंस का खराब रिकॉर्ड
आईपीएल के पिछले 18 सीजन में मुंबई इंडियंस ने 14 बार अपने ओपनिंग मैच में हार का सामना किया है. टीम ने किसी सीजन का आखिरी ओपनिंग मैच 2012 में जीता था.
MI vs KKR Live Updates: वानखेड़े स्टेडियम का IPL रिकॉर्ड
मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच आज शाम को 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस वेन्यू पर आईपीएल के अभी तक 123 मैच हुए हैं, जिनमें से 57 बार पहले बल्लेबाजी और 66 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है. यहां एवरेज स्कोर 170 का है. सबसे बड़ा स्कोर 235 रन का है, जो आरसीबी ने 2015 में मुंबई के खिलाफ बनाया था.
सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 133 रन का है, जो उसी मैच में एबी डिविलियर्स ने बनाया था. टॉस जीतने वाले कप्तान आज पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL