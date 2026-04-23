LIVE: चेन्नई का पहला विकेट गिरा, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आउट; अल्लाह गजनफर ने दिलाई सफलता

MI vs CSK Live Score: चेन्नई का पहला विकेट गिरा, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आउट; अल्लाह गजनफर ने दिलाई सफलता
IPL 2026, MI vs CSK Live Scorecard Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Live Updates: यहां आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
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आईपीएल 2026 में आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने-सामने हैं. वानखेड़े स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है. इस मैच के रोमांचक होने के पूरे आसार हैं. प्वाइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स 8वें नंबर पर है. ऋतुराज गायकवाड़ की टीम अब तक छह मैचों में सिर्फ दो मुकाबले ही जीती है. वहीं हार्दिक पांड्या की मुंबई अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. एमआई भी अब तक छह मैचों में सिर्फ दो मुकाबले ही जीती है. हालांकि, मुंबई का नेट रन रेट +0.067 है. वहीं चेन्नई का नेट रन रेट -0.780 है.
एमएस धोनी और रोहित शर्मा की वापसी पर क्या है अपडेट?
बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी वानखेड़े में विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस करते देखे गए थे. उन्होंने पिछले काफी वक्त से बैटिंग अभ्यास भी शुरू कर दिया था. ऐसी खबर है कि धोनी इस मैच में खेल सकते हैं. हालांकि, एक रिपोर्ट यह भी आई थी कि धोनी गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से वापसी करेंगे, वह एमआई के खिलाफ नहीं खेलेंगे. रोहित शर्मा की बात करें तो उनकी वापसी पर कोई अपडेट नहीं आया है.
वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
वानखेड़े स्टेडियम की की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. यहां रन बनाना आसान रहता है. ओस का प्रभाव रहेगा. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है. इसकी एक वजह यह भी है कि वानखेड़े में कोई भी टारगेट चेज किया जा सकता है. हालांकि, यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई ने इस मैदान पर पिछला मैच पहले बैटिंग करने के बाद जीता था. गुजरात की टीम चेज करते हुए सिर्फ 100 रनों पर ढेर हो गई थी.
मैच प्रिडिक्शन
हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है. पहले बैटिंग करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि आज भी डिफेंड होने की उम्मीद दिख रही है. फिलहाल मैच 55-45 का है, जिसमें मुंबई आगे है.
मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), विल जैक्स, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शरफेन रदरफोर्ड, कृष भरत, मिचेल सेंटनर, जसप्रीत बुमराह और अश्विनी कुमार
चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन, रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी (विकेटकीपर), अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन और गुरजापनीत सिंह
MI vs CSK Live Score: हार्दिक पांड्या ने दूसरे ओवर में दिए 19 रन
2 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के 26 रन है. संजू सैमसन पांच गेंद में एक चौके के साथ पांच रन पर हैं. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 9 गेंद में 17 रन पर हैं. वह दो चौके और एक छक्का लगा चुके हैं.
MI vs CSK Live Score: बुमराह ने पहले ओवर में दिए 7 रन
मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर किया. इसमें सात रन बने. संजू सैमसन पांच गेंद में एक चौके के साथ पांच रन पर हैं. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का अभी खाता नहीं खुला है.
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Source: IOCL