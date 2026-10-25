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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट जगत में पसरा मातम, 18 की उम्र में बांग्लादेशी खिलाड़ी का निधन

क्रिकेट जगत में पसरा मातम, 18 की उम्र में बांग्लादेशी खिलाड़ी का निधन

युवा खिलाड़ी के निधन से क्रिकेट जगत में मातम पसर गया है. 18 साल का बांग्लादेशी खिलाड़ी ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहा था.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 25 Oct 2026 03:52 PM (IST)
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बांग्लादेश से क्रिकेट जगत के लिए बड़ी दुख भरी खबर आई है. युवा क्रिकेटर मेहदी हसन हृदोय (Mehedi Hasan Hridoy) का गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की. कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जादरान बीमारी से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए थे. अब एक बार फिर क्रिकेट जगत में मातम पसर गया.

शनिवार (24 अक्टूबर) को बांग्लादेश बोर्ड ने रिलीज में बताया कि हृदोय चट्टोग्राम डिवीजन की अंडर-18 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके थे. वह एक तेज गेंदबाज थे. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी उम्र 18 साल बताई गई है. वह ल्यूकेमिया बीमारी से जूझ रहे थे. 

सोशल मीडिया पर जारी की गई रिलीज में लिखा गया, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने युवा क्रिकेटर मेहदी हसन हृदोय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. ल्यूकेमिया से जूझने के बाद आज ढाका में उनका निधन हो गया."

आगे लिखा, "हृदोय ने चट्टोग्राम डिवीजन की अंडर-18 टीम का प्रतिनिधित्व किया था और उन्हें एक होनहार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में देखा जाता था, जिनका भविष्य उज्ज्वल माना जाता था. BCB इस मुश्किल वक्त में हृदोय के परिवार और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत और सांत्वना मिले."

एंबुलेंस में ली आखिरी सांस 

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि शनिवार ढाका ले जाते वक्त एंबुलेंस में ही उनका निधन हो गया था. उनके इलाज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लगातार मदद करता दिख रहा था. 02 जुलाई को बांग्लादेश के युवा और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री, अमीनुल हक ने आज बीसीबी मैनेजमेंट कार्यालय में मेहदी के पिता को 5 लाख टका का चेक सौंपा था. इसको लेकर बोर्ड की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया था. 

 

यह भी पढ़ें: शाहीन अफरीदी ने गेंद से मचाया कहर, जो रुट-बैंटन बुरी तरह फ्लॉप; इंग्लैंड का टॉप आर्डर ध्वस्त

Published at : 25 Oct 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
BANGLADESH Mehedi Hasan Hridoy Leukaemia
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