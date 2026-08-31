IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट4 साल से बाहर ये भारतीय खिलाड़ी पहुंचा इंग्लैंड, इस टीम के साथ किया करार 

4 साल से बाहर ये भारतीय खिलाड़ी पहुंचा इंग्लैंड, इस टीम के साथ किया करार 

चार साल से बाहर चल रहे भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने इंग्लैंड का रुख कर लिया है. उन्होंने एक काउंटी टीम के साथ करार किया. यह मयंक के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 31 Aug 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने इंग्लैंड में खेली जा रही काउंटी चैंपियनशिप के लिए डरहम टीम का हाथ थाम लिया है. उन्होंने टीम के साथ सीजन के आखिरी स्टेज में करार दिया. डरहम की तरफ से एक रिलीज जारी कर मयंक को साइन करने का जानकारी शेयर की. बता दें कि मयंक को टीम इंडिया के लिए पिछला मैच खेले हुए 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है. 

4 मैच के लिए डरहम से जुड़े मयंक अग्रवाल

रिलीज में बताया गया कि 2026 सीजन के बचे हुए 4 मैचों के लिए मयंक डरहम टीम के साथ जुड़े हैं. इन चार मैचों में पहला मुकाबला 02 सितंबर से नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ खेला जाएगा. वहीं चौथा और आखिरी मुकाबला 24 सितंबर से लैंकशायर के खिलाफ शुरू होगा. 

टीम इंडिया में नहीं मिल रही जगह 

मयंक भारत के लिए मुख्यत: टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं. हालांकि उन्होंने कुछ वनडे मुकाबले भी खेले हैं. उन्होंने पिछला टेस्ट मार्च 2022 में खेला था. इसके बाद से वह दोबारा टीम इंडिया में जगह हासिल नहीं कर सके हैं. अब काउंटी में अच्छा प्रदर्शन कर मयंक टीम इंडिया के लिए एक बार फिर दावा ठोक सकते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसा परफॉर्म करते हैं. 

मयंक अग्रवाल का करियर 

नजर डालें मयंक के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो अब तक उन्होंने 21 टेस्ट और 05 वनडे खेल लिए हैं. टेस्ट की 36 पारियों में उन्होंने 41.33 की औसत से 1488 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 6 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 243 रनों का रहा. बाकी वनडे की 5 पारियों में उनके बल्ले से 86 रन निकले. 

9000 फर्स्ट क्लास रनों के करीब मयंक अग्रवाल 

मयंक ने अब तक 124 फर्स्ट क्लास मैचों की 210 पारियों में 43.98 की औसत से 8929 रन बना लिए हैं. वह 9000 रनों का आंकड़ा छूने से सिर्फ 71 रन दूर हैं. काउंटी के दौरान वह आसानी से यह आंकड़ा छू सकते हैं. फर्स्ट क्लास में मयंक के बल्ले से 21 शतक और 48 अर्धशतक निकल चुके हैं. 

 

यह भी पढ़ें: इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा

Published at : 31 Aug 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Mayank Agarwal 2026 County Championship Durham Cricket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
4 साल से बाहर ये भारतीय खिलाड़ी पहुंचा इंग्लैंड, इस टीम के साथ किया करार 
4 साल से बाहर ये भारतीय खिलाड़ी पहुंचा इंग्लैंड, इस टीम के साथ किया करार 
क्रिकेट
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
क्रिकेट
मोहम्मद शमी के जाल में फंसा बल्लेबाज, शानदार सेटअप से किया आउट; देखें वीडियो
मोहम्मद शमी के जाल में फंसा बल्लेबाज, शानदार सेटअप से किया आउट; देखें वीडियो
क्रिकेट
पिछले 18 टेस्ट से पाकिस्तान को नहीं मिली जीत, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड 
पिछले 18 टेस्ट से पाकिस्तान को नहीं मिली जीत, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड 
Advertisement

वीडियोज

Udne ki Asha:😱Laksh की इस हरकत से परिवार हैरान! डिग्गी में छुपकर गांव पहुंचने पर मचा हंगामा #sbs
Bollywood News: सच्चाई के दो चेहरे! 'दायरा' के ट्रेलर में दिखा अपराध और कानून का सबसे तीखा टकराव (31.08.26)
J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
पंजाब
पंजाब: राजा वडिंग की बढ़ेंगी मुश्किलें? SC-ST आयोग बोला- 5 दिन में एक्शन हो
पंजाब: राजा वडिंग की बढ़ेंगी मुश्किलें? SC-ST आयोग बोला- 5 दिन में एक्शन हो
विश्व
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
क्रिकेट
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
बॉलीवुड
32 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस की फेक AI वीडियो वायरल, कहा- ये बहुत डिस्टर्बिंग है
32 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस की फेक AI वीडियो वायरल, कहा- ये बहुत डिस्टर्बिंग है
इंडिया
GDP आंकड़ों पर PM मोदी बोले, 'तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी..'
GDP आंकड़ों पर PM मोदी बोले, 'तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी..'
शिक्षा
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
टेक्नोलॉजी
कैसे बढ़ाई जाती है 5G टावर की क्षमता, कितना पैसा होता है खर्च?
कैसे बढ़ाई जाती है 5G टावर की क्षमता, कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget