22 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई ने जड़ा शतक, मैट रेनशॉ ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इस समय जिम्बाब्वे के दौरे पर है. जिम्बाब्वे में कंगारू टीम तीन वनडे मैच खेलेगी. पहला वनडे मैच मंगलवार को हरारे में खेला गया. इस मैच में मैच रेनशॉ ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने 94 गेंद में 109 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इस दौरान रेनशॉ के बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले. ऑस्ट्रेलिया ने 59 रनों से यह मैच जीता.

मैच रेनशॉ ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

मैच रेनशॉ जिम्बाब्वे में वनडे में शतक लगाने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं. 22 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाया है. मैच रेनशॉ से पहले 2004 में माइकल क्लार्क ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक जड़ा था. इसके बाद से कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक नहीं लगा पाया. अब मैट रेनशॉ ने यह कारनामा कर दिखाया है.

मैच रेनशॉ ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में 86 गेंद में शतक पूरा किया. इसके साथ ही वह अब जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम था. उन्होंने 89 बॉल में सेंचुरी लगाई थी.

मैच रेनशॉ का शतक ग्लेन मैक्सवेल द्वारा 2023 विश्व कप के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए गए ऐतिहासिक 201* रनों के बाद नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज द्वारा बनाया गया पहला शतक है.

वनडे में यह मैट रेनशॉ का पहला शतक है. वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में 2017 के बाद उनके बल्ले से शतक आया है. उन्होंने इससे पहले 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था.

ऑस्ट्रेलिया ने 59 रनों से जीता पहला वनडे

ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 8 विकेट पर 294 रन बनाए थे. मैच रेनशॉ ने 109, कूपर कोनोली 51, मिचेल मार्श ने 36 और ओलीवर पीक ने 30 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 235 रन ही बना सकी. जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 57 और क्रेग एरविन ने 59 रनों की पारी खेली.

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