'जिस आदमी पर मैंने भरोसा किया वो तो...', दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम ने बताया तलाक का असली कारण

भारत की दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम ने उस विषय पर बात की है, जिसे वो अपने जीवन का सबसे अंधकारमय दौर बताती हैं. दरअसल साल 2023 में उन्होंने कारुंग ओन्खोलर से तलाक लिया था. मैरी कॉम ने अपने आलोचकों पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनसे अपने पार्टनर को समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी.

मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रही हैं और एक बार ओलंपिक पदक विजेता भी रह चुकी हैं. दिग्गज बॉक्सर ने बताया कि उनके साथ करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी हुई और कैसे उन्हें जमीन का मालिकाना हक भी खोना पड़ा, जो उन्होंने अपने पैसे से खरीदी थी.

मेरे साथ धोखा हुआ

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार मैरी कॉम ने कहा कि उनके साथ करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी हुई है. उन्होंने कहा, "वो लगातार कर्ज लेते रहे, मेरी संपत्ति को गिरवी रखकर, जिसे उन्होंने अपने नाम करवा लिया था. उन्होंने चुराचंदपुर के स्थानीय लोगों से पैसे उधार भी लिए, और उनसे वसूली के लिए लोगों ने उस जमीन पर गुप्त गिरोहों के जरिए कब्जा कर लिया है."

जब कारुंग ओन्खोलर से इस सबके बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है.

मुझे लालची कहा गया...

मैरी कॉम ने आगे कहा, "ऐसी खबरें आई हैं, जिनमें मुझे लालची कहा गया, जिसने अपने पति को 2022 मणिपुर चुनाव में उतरने के लिए मजबूर किया. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. जो बातें केवल मेरे और उनके बीच बीच हुई थीं, उन्हें ऐसे छापा जा रहा है जिससे मुझे खलनायक के रूप में पेश किया जा सके. मेरे चरित्र पर भी सवाल उठाए गए, इसलिए मुझे कभी ना कभी तो चुप्पी तोड़नी ही थी."

उन्होंने यह भी कहा कि, "मेरी उपलब्धियों का क्या फायदा. मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं, लेकिन मेरे पास शोक मनाने का भी समय नहीं है. मेरे चार बच्चे हैं, जिनकी मुझे देखभाल करनी है."

