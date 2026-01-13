Mary Kom Husband Controversy: भारत की ओलंपिक पदक विजेता और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम फिर से चर्चा में हैं. मैरी कॉम ने कुछ दिन पूर्व अपने एक्स-हसबैंड करुंग ओन्खोलर पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनके साथ करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की और उन्हीं की वजह से जमीन भी गंवानी पड़ी. ओन्खोलर को ओनलर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक्स-वाइफ द्वारा लगाए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक ओनलर ने सभी आरोपों को झूठा बताया है. उन्होंने कहा, "मैरी कॉम ने प्रॉपर्टी का जिक्र किया और मेरा नाम हटाने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि मैंने 5 करोड़ की चोरी की. मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए, 18 साल की शादी में हम साथ रहे. उसके बाद ये सब. उनका दिमाग खराब हो गया है. मैं 18 साल से उनके साथ रह रहा था, अब मेरे पास क्या है? मेरे घर को देखिए, मैं दिल्ली में किराए के घर में रह रहा हूं."

मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया

ओनलर ने अपनी एक्स-वाइफ मैरी कॉम पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा, "मैं उन्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया है, उसे कभी भुला नहीं सकता. मैं उनके लिए इस्तेमाल करके फेंक देने वाली वस्तु हूं. उनकी अकादमी की नींव किसने रखी? किसने रजिस्ट्रेशन करवाया? अब चेयरमैन कोई और बन गया है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता. उन्होंने मेरा दिल दुखाया है."

उनका अफेयर चल रहा था

कारुंग ओन्खोलर ने यह भी दावा किया कि साल 2017 से ही उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है. ओनलर ने कहा, "साल 2013 में उनका एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर चल रहा था. हमारे परिवारों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद हमने समझौता कर लिया. 2017 के बाद उनका मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी में किसी के साथ रिलेशन चल रहा है. सबूत के तौर पर मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेज हैं. मेरे पास सबूत है, उस व्यक्ति का नाम भी है जिसके साथ उनका रिलेशन चल रहा था. मैं चुप रहा."

