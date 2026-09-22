IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड के स्टार गेंदबाज ने अचानक लिया संन्यास, 146 मैचों का करियर खत्म

इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज ने अचानक लिया संन्यास, 146 मैचों का करियर खत्म

Mark Wood Retirement: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अचानक संन्यास का एलान कर दिया. उन्हें मजबूरन संन्यास लेना पड़ा. इसके आगे वुड का खेलना संभव नहीं था.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 22 Sep 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज मार्क वुड ने मंगलवार (22 सितंबर) को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए रिटायरमेंट की जानकारी दी. इंग्लिश टीम के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले वुड ने बताया कि मेडिकल सलाह पर उन्होंने यह फैसला किया. बार-बार चोटिल होने वाले इंग्लिश गेंदबाज ने कहा कि अब टेस्ट और 50 ओवर क्रिकेट उनके लिए नहीं रह गया है. 

36 साल के मार्क वुड ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 146 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. उनका करियर 11 साल का रहा, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप और 4 एशेज खिताब जीते. उन्होंने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND-W vs SL-W Final Highlights: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया
एशियन गेम्स: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया
क्रिकेट
हारते-हारते बची टीम इंडिया, ब्लॉकबस्टर मैच में जापान को 2 रन से हराया
हारते-हारते बची टीम इंडिया, ब्लॉकबस्टर मैच में जापान को 2 रन से हराया
क्रिकेट
एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, श्रीलंका को रौंदकर जीता गोल्ड मेडल
एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, श्रीलंका को रौंदकर जीता गोल्ड मेडल
क्रिकेट
Asian Games 2026 Day 4 Live: महिला क्रिकेट टीम ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड, जापान से हारी बैडमिंटन टीम
Live: महिला क्रिकेट टीम ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड, जापान से हारी बैडमिंटन टीम

इंजरी और मेडिकल सलाह पर क्या बोले मार्क वुड 

वुड ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने का फैसला किया है. पिछले साल को देखते हुए शायद यह कोई हैरानी की बात न हो, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर यह बिल्कुल सही समय लग रहा है."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Wood (@mawood33)

आगे इंजरी और मेडिकल सलाह को लेकर वुड ने लिखा, "मैंने हमेशा मुश्किलों का सामना करने और चोट से उबरकर लोगों को गलत साबित करने और यह दिखाने की कोशिश की है कि मैं क्या कर सकता हूं. दुर्भाग्य से, इस बार मैं यह लड़ाई हार गया. मेडिकल सलाह के अनुसार, टेस्ट क्रिकेट और 50-ओवर का क्रिकेट खेलना अब संभव नहीं है, इसलिए पिछले एक साल में इंग्लैंड के लिए खेलने का मेरा सपना धीरे-धीरे खत्म हो गया."

इंग्लैंड के लिए खेलना सबसे बड़ा सम्मान

वुड ने आगे लिखा "इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान और एक सपना सच होने जैसा रहा है. मेरे अंदर का छोटा बच्चा इंग्लैंड के लिए इतना खेलने पर बहुत खुश होता है. दुनिया भर में घूमना, शानदार लोगों से मिलना और बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना- ये सब करके मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं, क्योंकि मैंने वही किया है जिससे मुझे प्यार है."

मार्क वुड का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

वुड ने अपने करियर में 38 टेस्ट, 70 वनडे और 38 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट में उन्होंने 119 विकेट लिए. बाकी वनडे में उन्होंने 80 विकेट चटकाए. टी20 इंटरनेशनल में गेंदबाजी करते हुए वुड ने 54 विकेट लिए. इस दौरान उनकी इकॉनमी 8.45 की रही. 

 

यह भी पढे़ं: अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार

Published at : 22 Sep 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
England Cricket Mark Wood Retirement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND-W vs SL-W Final Highlights: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया
एशियन गेम्स: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया
क्रिकेट
हारते-हारते बची टीम इंडिया, ब्लॉकबस्टर मैच में जापान को 2 रन से हराया
हारते-हारते बची टीम इंडिया, ब्लॉकबस्टर मैच में जापान को 2 रन से हराया
क्रिकेट
एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, श्रीलंका को रौंदकर जीता गोल्ड मेडल
एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, श्रीलंका को रौंदकर जीता गोल्ड मेडल
क्रिकेट
Asian Games 2026 Day 4 Live: महिला क्रिकेट टीम ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड, जापान से हारी बैडमिंटन टीम
Live: महिला क्रिकेट टीम ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड, जापान से हारी बैडमिंटन टीम
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
जमुई कांड के मुख्य आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, दौड़ाकर मारी गोली
जमुई कांड के मुख्य आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, दौड़ाकर मारी गोली
इंडिया
यूपी चुनाव: कानपुर में AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ओवैसी बोले - 'मैं खुद...'
यूपी चुनाव: कानपुर में AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ओवैसी बोले - 'मैं खुद...'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
स्पोर्ट्स
अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार
अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
बिजनेस
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
शिक्षा
NCERT ने बदला कक्षा 9 का सिलेबस, गणित की नई किताब जारी
NCERT ने बदला कक्षा 9 का सिलेबस, गणित की नई किताब जारी
Home Tips
Kitchen Cleaning Tips: गैस चूल्हे और स्लैब के बीच की दरार कैसे साफ करें? नोट करें 1 ट्रिक
गैस चूल्हे और स्लैब के बीच की दरार कैसे साफ करें? नोट करें 1 ट्रिक
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget