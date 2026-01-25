हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हारिस रऊफ से लिविंगस्टोन और फरेरा तक, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे कई स्टार्स

T20 World Cup Squad: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान समेत लगभग सभी बड़ी टीमों का स्क्वाड सामने आ चुका है, लेकिन टीमों से कई बड़े नाम गायब हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Jan 2026 04:13 PM (IST)
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक 16 देशों की टीम सामने आ चुकी हैं. पाकिस्तान ने भी अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड (Pakistan Squad T20 World Cup) घोषित कर दिया है, जिससे हारिस रऊफ जैसा बड़ा नाम गायब है. विश्व कप के मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे और यह टूर्नामेंट 7 फरवरी-8 मार्च तक चलेगा. लगभग सभी बड़ी टीमों का स्क्वाड घोषित हो चुका है, लेकिन उनमें दूर-दूर तक कई दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शामिल नहीं है. ये रही उन अनुभवी और स्टार खिलाड़ियों की लिस्ट, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलते नहीं दिखेंगे.

पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को किया बाहर

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम की वापसी हुई है, लेकिन हारिस रऊफ बाहर हैं. कोच माइक हेसन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि रऊफ को स्क्वाड में शामिल करने पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा और नसीम शाह, मैच के तीनों चरणों (पावरप्ले, मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स) में बॉलिंग कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अधिक महत्व दिया गया.

लिविंगस्टोन और फरेरा की भी छुट्टी

लियाम लिविंगस्टोन की बात करें तो उनकी हालिया फॉर्म बहुत खराब रही है. 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने 13 टी20 पारियों में 275 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक निकला. साल 2025 में उन्होंने पांच टी20 मैच खेले, जिनमें वो केवल 74 रन बना सके. यही खराब फॉर्म उनके लिए मुसीबत की जड़ बनी हुई है.

दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज डोनोवन फरेरा 2023 में अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू किया और केवल 2 साल के भीतर विश्व भर में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से छाप छोड़ी. फरेरा को वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रोविजनल स्क्वाड में जगह दी गई थी, लेकिन चोट से ना उबर पाने के कारण उन्हें वर्ल्ड कप मिस करना पड़ेगा.

स्टीव स्मिथ

BBL 2025-26 में स्टीव स्मिथ ने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाते हुए 6 पारियों में 299 रन बनाए. उनका औसत 59.80 और स्ट्राइक रेट करीब 168 का रहा. स्मिथ को उम्मीद थी कि यह दमदार प्रदर्शन उन्हें ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह दिलाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया.

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल के टी20 करियर की आदर्श शुरुआत हुई थी. अब तक 23 मैचों में 36.15 के औसत से 723 रन बना चुके हैं. जायसवाल का स्ट्राइक रेट 164.31 का है, वहीं केवल 23 मैचों के टी20 करियर में एक शतक और पांच अर्धशतक ठोक चुके हैं. मगर मौजूदा टीम के अंदर ओपनिंग बल्लेबाजी का स्लॉट खाली नहीं है. दुर्भाग्यवश उन्हें टी20 वर्ल्ड कप को मिस करना पड़ेगा.

About the author नीरज शर्मा

Published at : 25 Jan 2026 04:13 PM (IST)
Pakistan SQUAD T20 World Cup 2026 T20 World Cup T20 World Cup Squads
