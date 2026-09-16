BCCI आज यानी बुधवार 16 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर सकती है. हालांकि, इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का चयन करना हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान शुभमन गिल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के 9 स्टार खिलाड़ी इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

बता दें कि इसी महीने वेस्टइंडीज की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलने भारत दौरे पर आएगी. वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से होगी. पहला वनडे मैच 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में, दूसरा वनडे मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में और तीसरा व अंतिम वनडे मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा.

वेस्टइंडीज वनडे सीरीज 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी. इसी समय भारत की टी20 टीम को 2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट के मैच खेलने हैं, जिसके लिए बीसीसीआई टीम इंडिया का एलान कर चुकी है. ऐसे में भारत के 9 स्टार खिलाड़ी वेस्टइंडीज वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. इसमें श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं. ऐसे में अब कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई आज यानी बुधवार 16 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर सकती है. वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं रहेंगे. ऐसे में नए उपकप्तान का भी एलान होगा.

वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के लिए इतने भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं उपलब्ध

1- श्रेयस अय्यर (2026 एशियन गेम्स में खेलेंगे)

2- जसप्रीत बुमराह (2026 एशियन गेम्स में खेलेंगे)

3- ईशान किशन (2026 एशियन गेम्स में खेलेंगे)

4- अक्षर पटेल (2026 एशियन गेम्स में खेलेंगे)

5- वाशिंगटन सुंदर (2026 एशियन गेम्स में खेलेंगे)

6- अर्शदीप सिंह (2026 एशियन गेम्स में खेलेंगे)

7- नीतीश कुमार रेड्डी (2026 एशियन गेम्स में खेलेंगे)

8- हर्षित राणा (2026 एशियन गेम्स में खेलेंगे)

9- हार्दिक पांड्या (अनुपलब्ध / फिटनेस या वैकल्पिक कार्यक्रम के कारण)

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