कप्तानी जाने पर सूर्यकुमार यादव ने पहली बार खोला ये राज, कहा- '3 दिन पहले...'

सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टी20 टीम की कप्तानी गंवाने के बाद पहली बार इस पूरे मामले पर खुलकर बात की है. टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्या को इसके बाद भारतीय टी20 टीम से भी बाहर कर दिया गया. अब उन्होंने बताया है कि जब उन्हें इस फैसले के बारे में पता चला, तो उनके मन में क्या चल रहा था. सूर्यकुमार के लिए यह फैसला आसान नहीं था. करीब दो साल तक टीम की कमान संभालने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वह आगे भी भारतीय टीम को लीड करेंगे. लेकिन चयनकर्ताओं ने कप्तानी में बदलाव करने का फैसला लिया और श्रेयस अय्यर को यह जिम्मेदारी सौंप दी. उन्होंने पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को दिए इंटरव्यू में इसको लेकर बात की.

कप्तानी जाने पर क्या बोले सूर्या?

सूर्यकुमार यादव ने माना कि वह इस फैसले से निराश हुए थे. उनके मुताबिक, जब टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही हो और बड़े टूर्नामेंट जीत रही हो, तब अचानक बदलाव समझना आसान नहीं होता. सूर्या ने बताया कि उन्होंने इस फैसले पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. वह चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करना चाहते थे. उनका मानना था कि टीम मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया होगा, उसके पीछे टीम के हित की ही सोच रही होगी. हालांकि, अंदर से उन्हें इस बदलाव का काफी बुरा लगा. उन्होंने यह भी बताया कि वह कुछ समय तक घर पर बैठकर यही सोचते रहे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया.

टीम में नहीं चुने जाने की भी मिली जानकारी

सूर्यकुमार ने बताया कि टीम की घोषणा होने से करीब दो से तीन दिन पहले चयनकर्ताओं ने उन्हें फोन कर दिया था. उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि आगामी सीरीज के लिए उनका नाम टीम में नहीं होगा. इस बातचीत के दौरान सूर्या ने किसी तरह की रिक्वेस्ट नहीं की. उन्होंने चयनकर्ताओं के फैसले को स्वीकार किया और आगे बढ़ने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें- जोंटी सिद्धू का तूफानी शतक, फिर लिए 3 विकेट... DPL के फाइनल में पहुंची सेंट्रल दिल्ली

श्रेयस अय्यर को लेकर भी कही बात

सूर्यकुमार ने नए कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि वह श्रेयस के साथ काफी क्रिकेट खेल चुके हैं और उन्हें पता है कि वह एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ-साथ अच्छे कप्तान भी हैं. इसलिए सूर्या को इस बात से परेशानी नहीं थी कि कप्तानी श्रेयस अय्यर को क्यों दी गई. उनकी परेशानी मुख्य रूप से इस बात को लेकर थी कि जिस टीम के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया और सफलता हासिल की, उससे अचानक उनका रास्ता अलग हो गया.

अब भी टीम के लिए खेलने को तैयार

कप्तानी और टीम से बाहर होने के बावजूद सूर्यकुमार यादव ने साफ किया कि अगर भविष्य में टीम को उनकी जरूरत होगी, तो वह खेलने के लिए तैयार हैं. उनका मानना है कि क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. फिलहाल वह अपने खेल पर ध्यान देना चाहते हैं और जब भी टीम को उनकी जरूरत महसूस होगी, वह योगदान देने के लिए तैयार रहेंगे.

यह भी पढ़ें- 33 छक्के, 44 चौके... पप्पू यादव के बेटे ने DPL में लगाया रनों का अंबार, ऑरेंज कैप उनके पास