दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कगिसो रबाडा बाहर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा बाहर हो गए हैं. रबाडा को दाहिनी हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट (ग्रेड-3 टियर) लगी है. ऐसे में रबाडा अब करीब दो महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले कगिसो रबाडा का चोटिल होना दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ा झटका है.

एलन डोनाल्ड ने दी रबाडा के बाहर होने की जानकारी

कगिसो रबाडा की घरेलू टीम 'लायंस' के गेंदबाजी कोच और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने कहा कि मेडिकल जांच के बाद उन्हें इस हाई-प्रोफाइल सीरीज से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है. पहले उम्मीद थी कि वह 10 सितंबर से बोलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले शुरुआती चार-दिवसीय घरेलू मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे.

रविवार को डोनाल्ड ने बताया, "वह (कगिसो रबाडा) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी टेस्ट मैचों से भी बाहर रहेंगे." दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की मेजबानी करनी है, जिसकी शुरुआत 9 अक्टूबर को डरबन में होगी. इसके बाद गकेबेरहा और केपटाउन में 18 और 27 अक्टूबर से दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा.

टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम

टेस्ट मैचों से पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी, जिसकी शुरुआत 24 सितंबर को डरबन के किंग्समीड में होगी. हालांकि, रबाडा की अनुपस्थिति से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी अटैक में एक बड़ी कमी आ जाएगी. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 73 टेस्ट मैचों में 340 विकेट लिए हैं और लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर साउथ अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने मैच में 110 रन देकर 9 विकेट चटकाए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रबाडा का टेस्ट रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने 11 मैचों में 21.39 की औसत से 58 विकेट लिए हैं.

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