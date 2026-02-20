अपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, देखें वीडियो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, सेलिब्रेशन का खास वीडियो आया सामने

अपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, सेलिब्रेशन का खास वीडियो आया सामने

Mahieka Sharma 25th Birthday: माहिका शर्मा ने 25वां जन्मदिन 19 फरवरी को मनाया. अब सामने आए सेलिब्रेशन के एक वीडियो में माहिका ने हार्दिक पर जमकर प्यार लुटाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Feb 2026 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

Mahieka Sharma 25th Birthday Video: हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) इन दिनों भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे हैं. टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने ग्रुप चरण का आखिरी मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला था, जिसमें हार्दिक ने 30 रनों की पारी खेली. हार्दिक की इस पारी की काफी चर्चा हुई थी. लेकिन अब हार्दिक की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) को लेकर चर्चा ज्यादा तेज हो चुकी है.  

दरअसल बीते गुरुवार (19 फरवरी) माहिका का 25वां जन्मदिन था. बर्थडे के मौके पर हार्दिक ने इंस्टा स्टोरी के जरिए माहिका को बड़े ही खास और रोमांटिक अंदाज में विश किया था. अब माहिका के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह सरेआम हार्दिक पर प्यार लुटाती हुई दिख रही हैं. 

सेलिब्रेशन का खास वीडियो आया सामने

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि माहिका केक काटती हैं. फिर सबसे पहले अपने बगल में खड़े हार्दिक पांड्या को खिलाती हैं. माहिका का इस तरह से हार्दिक पर प्यार लुटाना फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

एक दूसरे के काफी करीब 

धीरे-धीरे हार्दिक और माहिका में नजदीकी बढ़ती जा रही है. पहले दोनों को एक दूसरे के साथ देखा जा जाता था. अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब नजर आने लगे हैं. दोनों का प्यार दुनिया के सामने आ चुका है. हार्दिक और माहिका सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी शेयर कर रहते हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93)

हार्दिक पांड्या ने शेयर किया खास वीडियो

गौरतलब है कि हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की. वीडियो में वह माहिका के साथ नजर आए. दोनों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते देखा गया. वीडियो के कैप्शन में हार्दिक ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस. 25 साल पहले इस दुनिया में आने के लिए शुक्रिया. आप मेरे जानने वाली सबसे शानदार इंसान हैं. आई लव यू."

Published at : 20 Feb 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, सेलिब्रेशन का खास वीडियो आया सामने
अपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, देखें वीडियो
क्रिकेट
सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी टीम इंडिया! टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी से हर कोई हैरान
सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी टीम इंडिया! पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी से हर कोई हैरान
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के भारत-पाकिस्तान मैच में कायम हुआ नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', सामने आए आंकड़े; जानकर हो जाएंगे हैरान
टी20 वर्ल्ड कप के भारत-पाकिस्तान मैच में कायम हुआ नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', सामने आए आंकड़े
क्रिकेट
सुपर-8 में अभिषेक शर्मा समेत ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर, नाम चौंकाने वाले
सुपर-8 में अभिषेक शर्मा समेत ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर, नाम चौंकाने वाले
Advertisement

वीडियोज

Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Bollywood News: हॉलीवुड ने किया बॉलीवुड कॉपी? मार्गोट रॉबी में दिखा करीना की गीत वाला स्टाइल फ्लेवर
Board of Peace की मीटिंग में Shehbaz Sharif की हुई ऐसी बेइज्जती कि पूरी दुनिया हुई लोट-पोट | ABPLIVE
Rocky Bhai की वापसी! Toxic Teaser ने मचाया सिनेमाघरों में तूफान
Pakistan: 'ढाई मोर्चे' की धमकी दमदार, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और है! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Attack Iran: ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
महाराष्ट्र
प्रियंका चतुर्वेदी फिर जाएंगी राज्यसभा? उद्धव गुट की सांसद ने खुद बोलीं, 'मैं उसे लेकर कोई...'
प्रियंका चतुर्वेदी दोबारा जाएंगी राज्यसभा? उद्धव गुट की सांसद ने खुद दिया ऐसा जवाब
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
हेल्थ
Colon Cancer Symptoms: पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
यूटिलिटी
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget