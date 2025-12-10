पिछले साल नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या पिछले दिनों लगातार माहिका शर्मा के साथ देखे जा रहे हैं. हार्दिक और माहिका, दोनों एकसाथ घूमने और समय बिताने की तस्वीरें साझा करते रहे हैं. हार्दिक ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 59 रनों की मैच विजेता पारी खेली थी.

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 मैच के बाद का वीडियो साझा किया है. इसमें हार्दिक कहते दिख रहे हैं कि जबसे माहिका उनकी जिंदगी में आई हैं, तबसे उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ है. इस पर माहिका शर्मा का दिल जीत लेने वाला कमेन्ट फिलहाल खूब चर्चा में है.

तुम जैसा कोई नहीं...

हार्दिक पांड्या द्वारा किए गए पोस्ट पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने कमेन्ट करते हुए लिखा, "तुम जैसा कोई नहीं मेरे राजा." अभी तक दोनों ने एक-दूसरे के साथ रिलेशन को प्यार का नाम नहीं दिया है, लेकिन यूं कमेन्ट करना, माहिका के सपोर्ट में आकर हार्दिक का पैपराजी पर भड़कना दर्शाता है कि धीरे-धीरे प्रेम कहानी लिखी जा रही है.

माहिका के लिए पैपराजी पर भड़के

हार्दिक पांड्या ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें वो पैपराजी पर बुरी तरह भड़के थे. उनके इस गुस्से का कारण यह था कि एक कैमरामैन ने माहिका शर्मा की रेस्तरां से बाहर निकलते वक्त गलत एंगल से तस्वीर खींची थी. इस पर हार्दिक का कहना था कि महिलाएं सम्मान योग्य हैं और इस तरह की हरकत किसी भी महिला के साथ नहीं की जानी चाहिए.

कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के अंतर से हरा दिया था. उस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 28 गेंद में 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल भारत को 175 रन तक पहुंचाया था. जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 74 रनों पर सिमट गई थी. गेंदबाजी में भी हार्दिक ने एक विकेट लिया था.

यह भी पढ़ें:

डेल स्टेन ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'सहज रवैया खिलाड़ियों को...'