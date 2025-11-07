वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रही उपकप्तान स्मृति मंधाना, राधा यादव और जेमिमा रोड्रिगेज को महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित किया. तीनों खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम योगदान दिया. ये कार्यक्रम मुंबई में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीनों खिलाड़ियों को पुरस्कार चेक भी सौंपा.

तीनों प्लेयर्स को मिले ढाई-ढाई करोड़ रुपये

सम्मानित करने के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों को ढाई-ढाई करोड़ रुपये का चेक भी सौंपा. बता दें कि तीनों खिलाड़ी मुंबई शहर की हैं. लगभग हर प्रदेश ने अपने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके लिए पुरस्कार राशि का एलान किया.

महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड कप विजेता टीम में शामिल इन तीनों खिलाड़ियों के साथ हेड कोच अमोल मुजुमदार को भी सम्मानित किया और उन्हें 25 लाख रुपये का चेक दिया. 50 वर्षीय अमोल भी मुंबई के हैं.

VIDEO | Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis and Deputy CM Ajit Pawar felicitate World Cup champions Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, and Radha Yadav.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/BGrBvYcazZ — Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जेमिमा ने खेली थी ऐतिहासिक पारी

जेमिमा ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऐतिहासिक शतक लगाया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में उन्होंने नाबाद 127 रन बनाए थे. 339 रनों का पीछा करते हुए भारत ने 5 विकेट से मैच जीता था. जेमिमा की ये पारी सालों तक याद रखी जाएगी. जेमिमा ने वर्ल्ड कप में खेली 7 पारियो में 292 रन बनाए थे.

उपकप्तान स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड कप फाइनल में 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, उन्होंने टूर्नामेंट में 2 अर्धशतकीय और 1 शतकीय पारी खेली थी. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 109 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने क्रमश 88 और 80 रन बनाए थे. टूर्नामेंट में मंधाना ने 9 मैचों में 434 रन बनाए थे.

राधा यादव महिला क्रिकेट में सबसे शानदार फील्डर्स में से एक हैं, हालांकि वह वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में आखिरी मैच ही खेली थी. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 30 रन देकर 3 विकेट लिए थे. सेमीफाइनल में उन्हें 1 और फाइनल में कोई विकेट नहीं मिला था.