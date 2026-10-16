चिन्नास्वामी स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड, आंकड़े हैरान करने वाले

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला होगा. सीरीज का पहला और तीसरा मैच टीम इंडिया ने जीता था. शे होप की कप्तानी वाली विंडीज टीम ने दूसरा और चौथा मैच जीता, दोनों में कप्तान ने शतक जड़ा. अब श्रेयस अय्यर एंड टीम को एक शर्मनाक रिकॉर्ड से बचना है तो पांचवें टी20 में होप को जल्दी आउट करना होगा. चलिए आपको बताते हैं कि इस ग्राउंड पर टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड कैसा है, यहां टीम का हाई स्कोर कितना है और व्यक्तिगत हाई स्कोर कितना है.

इतिहास में कभी वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ भारत में टी20 सीरीज नहीं जीती है. इस बार टीम ऐसा करने के करीब है. शे होप शानदार फॉर्म में हैं, जो टी20 में 2 समेत इस दौरे पर 4 शतक लगा चुके हैं. वह एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आठवें नंबर पर आ गए हैं, उन्हें इस लिस्ट में पहले नंबर पर आने के लिए पांचवें टी20 में 71 रन बनाने होंगे. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टी20 में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो 2 बल्लेबाज शतक लगा चुके हैं.

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का T20I रिकॉर्ड

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अभी तक 10 टी20 इंटरनेशनल मैच यहां पर खेले गए हैं. आखिरी मैच यहां जनवरी, 2024 में खेला गया था, इसमें भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे सुपर ओवर में हराया था. भारत ने यहां 8 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 जीते हैं और 3 में हार का सामना करना पड़ा. 1 मैच में नतीजा नहीं निकला था. वेस्टइंडीज ने यहां एक टी20 मैच खेला है, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया था.

व्यक्तिगत सबसे बड़ा स्कोर

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रोहित शर्मा ने बनाया था, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ यहां नाबाद 121 रन बनाए थे. दूसरा शतक यहां ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से आया था, उन्होंने भारत के खिलाफ नाबाद 113 रन बनाए थे.

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का में सबसे बड़ा T20 स्कोर

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा टोटल 212 का है. भारत और अफगानिस्तान ने 212-212 रन बनाए थे, ये मैच टाई हुआ था. सुपर ओवर में टीम इंडिया जीत गई थी. इसके अलाव सिर्फ एक बार और यहां 200 से अधिक रन बने, 2024 में ही भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 202 रन बनाए थे.

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