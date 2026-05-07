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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच

मिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच

Mitchell Marsh Century: मिचेल मार्श ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल का सबसे तेज शतक लगाया. मार्श ने 56 गेंद में 111 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके बल्ले से 9 चौके और 9 छक्के निकले.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 07 May 2026 10:39 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के 50वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 213 रनों का लक्ष्य दिया है. बारिश की वजह से यह मैच 19-19 ओवर का खेला जा रहा है. लखनऊ की पारी के दौरान कई बार बारिश की वजह से मैच रोका गया. लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने 56 गेंद में 111 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके बल्ले से 9 चौके और 9 छक्के निकले. इस सीजन लखनऊ के इकाना में पहली बार इतना बड़ा स्कोर बना है. इससे पहले यहां सबसे बड़ा स्कोर 165 रन का था.

लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने 111 रनों की शतकीय पारी खेली. वहीं निकोलस पूरन ने 23 गेंद में 38 रन बनाए. उनके बल्ले से 4 चौके और एक छक्का आया. अंत में कप्तान ऋषभ पंत ने सिर्फ 10 गेंद में नाबाद 32 रन ठोक दिए. पंत ने 4 चौके और 2 छक्के जड़े. लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बना दिए, लेकिन आरसीबी को DLS टारगेट 213 रनों का मिला है.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ को अर्शिन कुलकर्णी और मिचेल मार्श ने शानदार शुरुआत दिलाई. अर्शिन कुलकर्णी 10वें ओवर में 95 के कुल स्कोर पर आउट हुए. उन्होंने 24 गेंद में 17 रन बनाए. मिचेल मार्श ने 56 गेंद में 111 रन, निकोलस पूरन ने 23 गेंद में 38 रन, ऋषभ पंत ने 10 गेंद में नाबाद 32 रन और एडेन मार्करम ने एक गेंद में नाबाद एक रन बनाया. आरसीबी के लिए रसिख डार सलाम, जोश हेजलवुड और क्रुणाल पांड्या ने एक-एक विकेट चटकाया.

मिचेल मार्श ने IPL में ठोका सबसे तेज शतक

मिचेल मार्श ने 49 गेंद में शतक पूरा किया. वह लखनऊ सुपर जायंट्स के ऐसे पहले बल्लेबाज भी बने हैं, जिन्होंने आईपीएल में 50 से कम गेंदों में शतक पूरा किया है. मार्श ने इस सेंचुरी के दम पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है, क्योंकि वे ऐसे पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल में लखनऊ के लिए 2 शतक लगाए हैं. उनसे पहले लखनऊ के लिए ऋषभ पंत, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस शतक लगा चुके हैं.

यह भी पढ़ें- 

मिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच

Published at : 07 May 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
Mitchell Marsh Nicholas Pooran Virat Kohli IPL LSG VS RCB IPL 2026 Lucknow Super Giants Vs Royal Challengers Bengaluru
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