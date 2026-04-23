'लखनऊ के इकाना की पिच पर्थ के वाका जैसी', LSG के हेड कोच जस्टिन लैंगर का बयान वायरल
Justin Langer statement on Lucknow Ekana pitch: लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने इकाना की पिच को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है. यहां जानें उन्होंने क्या कुछ कहा.
लखनऊ के इकाना की पिच हमेशा से सवालों के घेरे में रही है. पिछले सीजन कई मैचों में यहां रन बनने लगे थे, लेकिन एक बार फिर अब इस पिच पर सवाल उठने लगे हैं. अब यहां की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने हैरान करने वाला बयान दिया है. उन्होंने लखनऊ के इकाना की पिच को पर्थ के वाका जैसी बताया है.
लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने अपने घरेलू मैदान पर अब तक खेले गए तीनों मैच हारे हैं. दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के खिलाफ उसे यहां हार का सामना करना पड़ा जबकि बुधवार को राजस्थान रॉयल्स ने उसे 40 रन से हराया.
पिछले सीजन में भी एलएसजी ने यहां खेले गए आठ मैचों में से छह मैच हारे थे. इस तरह से उसने इस मैदान पर खेले गए 22 मैचों में से केवल नौ में जीत हासिल की है.
लैंगर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यहां की पिच भारत के दूसरे स्थानों की पिच से बहुत अलग है. यह क्रिकेट के लिए शानदार पिच है. यहां आपको गति और उछाल दोनों देखने को मिलते हैं। हम अभी तक इससे सामंजस्य नहीं बिठा पाए हैं. हम इस पिच पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बल्लेबाज इससे मिलने वाली अतिरिक्त गति और उछाल से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं. हमारे बल्लेबाज कई बार शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट हुए."
लैंगर ने आगे कहा, "भारत में हमने कई ऐसी पिचें देखी हैं जहां गेंद अधिक उछाल नहीं लेती है, लेकिन यह पिच वाका की पिच की तरह है. यहां गेंद को अच्छी गति और उछाल मिलती है. यहां आपको वाकई दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिल रहा है. हमारी बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हुए सीजन की शुरुआत में किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि हमारे बल्लेबाज लय हासिल नहीं कर पाएंगे. हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी और इसलिए हम इस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं "
कप्तान ऋषभ पंत, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, दक्षिण अफ्रीका के टी20 कप्तान एडन मार्करम और निकोलस पूरन जैसे धाकड़ बल्लेबाजों की मौजूदगी के बावजूद एलएसजी की टीम अपने घरेलू मैदान पर प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने के लिए संघर्ष कर रही है. उसने अब तक यहां तीन मैच में 141 रन, 164 रन और 119 रन ही बनाए हैं.
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Source: IOCL