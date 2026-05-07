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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटLSG vs RCB मैच में कैसी होगी पिच, बारिश डाल सकती है खलल; पढ़िए पिच और वेदर रिपोर्ट

LSG vs RCB मैच में कैसी होगी पिच, बारिश डाल सकती है खलल; पढ़िए पिच और वेदर रिपोर्ट

LSG vs RCB Pitch and Weather Report: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच इकाना की उसी पिच पर खेला जाएगा, जहां इस सीजन लखनऊ और कोलकाता के बीच मैच टाई हुआ था. पढ़िए आज पिच किसे मदद करेगी.

By : शिवम | Updated at : 07 May 2026 02:55 PM (IST)
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IPL 2026 का 50वां मुकाबला आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 7 बजे होगा. आज का मैच इकाना की उसी पिच पर खेला जाएगा, जहां लखनऊ और कोलकाता के बीच मैच टाई हुआ था और नतीजा सुपर ओवर में निकला था. बता दें कि आज लखनऊ में बारिश की भी संभावना जताई गई है.

लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 में अपने घर पर एक भी मैच नहीं जीत पाई है. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली ये टीम 9 में से 7 मैच हारकर अंक तालिका में सबसे नीचे पायदान पर है. अगर आज टीम हारी तो आधिकारिक रूप से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी. अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीती तो अंक तालिका में टॉप पर आ जाएगी, उनका नेट रन रेट सभी टीमों से बेहतर है.

LSG vs RCB मैच में कैसा रहेगा मौसम?

लखनऊ में आज शाम को 6 बजे के करीब बारिश की संभावना जताई गई है, हालांकि ये सिर्फ 10 प्रतिशत है. यानी मैच रद्द होने का खतरा न के बराबर है, लेकिन बारिश मैच में खलल डाल सकती है और इससे पिच बल्लेबाजी के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी. पूरे मैच में ज्यादातर समय बादल छाए रहेंगे. 7 से 9 बजे के बीच तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस रहेगा. दूसरी पारी में ये 1-2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा.

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LSG vs RCB मैच की पिच रिपोर्ट

लखनऊ बनाम बेंगलुरु मैच में इकाना की पिच स्पिनर और तेज गेंदबाज, दोनों के लिए मददगार साबित हो सकती है. कुल मिलाकर आज बल्लेबाजों को मुश्किल होने वाली है. आज असीमित उछाल देखने को मिल सकता है जो बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा. नई गेंद से रन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए शुरूआती बल्लेबाजों को चाहिए कि बेशक धीमी शुरुआत करे लेकिन पॉवरप्ले में विकेट बचाकर रखे. पहली पारी का औसत स्कोर लगभर 155-165 रहा है. वैसे तो लक्ष्य का पीछा करना यहां मुश्किल नजर आया है, लेकिन आज मौसम को देखते हुए टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी ही करना चाहेंगे.

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LSG vs RCB मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

लखनऊ बनाम बेंगलुरु मैच आज (7 मई) शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा. टॉस 7 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. मोबाइल यूजर्स जियोहॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 May 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Ekana Stadium LSG VS RCB LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
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