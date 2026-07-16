कार्डिफ पर सबसे कम स्कोर कितना डिफेंड हुआ है? भारत ने इंग्लैंड को दिया है 234 का लक्ष्य

भारत और इंग्लैंड का दूसरा वनडे मैच कार्डिफ में खेला जा रहा है. टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई. 44 ओवर की बैटिंग के बाद भारतीय 233 रनों पर ढेर हो गई. वनडे मैचों में कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर बड़े-बड़े स्कोर बनते रहे हैं, लेकिन क्या टीम इंडिया 234 के लक्ष्य को डिफेंड कर सकती है. जान लीजिए इस मैदान पर सबसे कम स्कोर कितना डिफेंड हुआ है.

क्या टीम इंडिया डिफेंड कर लेगी 233 रन

जी हां, टीम इंडिया के पास इंग्लैंड को हराने का बहुत अच्छा मौका है. वनडे में सोफिया गार्डन्स पर 169 रन भी डिफेंड हो चुके हैं. यह कारनामा साल 2013 में इंग्लैंड टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था. उस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने 169 रन बनाए थे, जवाब में न्यूजीलैंड केवल 159 के स्कोर पर धराशाई हो गई थी.

टीम इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि कार्डिफ में चेजिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. यहां खेले गए 31 वनडे मैचों में 19 बार टारगेट सफलतापूर्वक चेज हो चुका है.

वनडे क्रिकेट के इतिहास को उठाकर देखें तो भारतीय टीम कई बार 200 से कम स्कोर को डिफेंड कर चुकी है. टीम इंडिया द्वारा डिफेंड हुआ सबसे कम स्कोर 126 रन है, जो उसने साल 1985 में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल किया था.

कोहली और अय्यर का अर्धशतक

भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी. कप्तान शुभमन गिल अच्छे टच में दिखे लेकिन 31 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं रोहित शर्मा ने 26 रन बनाए. विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाया. एक तरफ विराट ने 65 रनों की पारी खेली, जो उनका इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में चौदहवां 50+ स्कोर है. दूसरी ओर श्रेयस एयर ने 66 रनों की जुझारू पारी खेली.

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