नाइट राइडर्स और MI समेत इन 4 टीमों ने किया प्लेऑफ में क्वालीफाई, सुपर किंग्स बाहर

Major League Cricket 2026: इन दिनों अमेरिका में खेले जा रहे मेजर लीग क्रिकेट 2026 (MLC 2026) के लिए चार टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है. दो टीमें एलिमिनेट हो गई हैं. क्वालीफाई करने वाली टीमों में नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी एमआई न्यूयॉर्क शामिल है.

एलिमिनेट होने वाली टीमों में सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी टेक्सास सुपर किंग्स और सिएटल ओर्कास शामिल है. इस लीग में भी टॉप-4 में जगह बनाने वाली टीमें IPL जैसे ही क्वालीफायर-1 और एलिमिनेटर मैच खेलती हैं.

इन 4 टीमों ने किया क्वालीफाई

चार टीमों में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स और एमआई न्यूयॉर्क के अलावा सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स और वाशिंगटन फ्रीडम भी शामिल है. इस तरह चार टीमों ने प्लेऑफ में जगह बनाई. अब आइए जानते हैं कि चारों टीमें किस तरह प्लेऑफ में मैच खेलेंगी.

टॉप-2 टीमों के बीच होगा क्वालीफाई-1

सैन फ्रांसिस्को यूनिकार्न्स और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स ने टॉप-2 के लिए क्वालीफाई किया है. दोनों के बीच टूर्नामेंट का पहला क्वालीफायर 16 जुलाई (भारतीय समय के अनुसार) को ओकलैंड के ओकलैंड कोलिजियम में खेला जाएगा.

तीसरे और चौथे नंबर की टीम खेलेगी एलिमिनेटर

इसके बाद एलिमिनेटर भी 16 जुलाई को ही होगा. यह मैच तीसरे नंबर की वाशिंगटन फ्रीडम और चौथे पायदान की एमआई न्यूयॉर्क के बीच ओकलैंड में ही खेला जाएगा.

क्वालीफायर-1 में जीत हासिल करने वाली टीम डायरेक्ट फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम के पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका होगा.

क्वालीफायर-1 में हारने वाली टीम क्वालीफायर-2 खेलेगी, जिसमें एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से भिड़ंत होगी. इस मैच में जीतने वाली टीम दूसरी फाइनलिस्ट बनेगी.

बताते चलें कि खिताबी मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 19 जून को ओकलैंड के ओकलैंड कोलिजियम में खेला जाएगा.

पिछले सीजन एमआई न्यूयॉर्क ने मारी थी बाजी

पिछले सीजन यानी 2025 में एमआई न्यूयॉर्क ने फाइनल में वाशिंगटन फ्रीडम को 5 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था. इस बार भी एमआई ने क्वालीफाई किया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम टाइटल डिफेंड कर पाती है या नहीं.

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