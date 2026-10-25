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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2 हार के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में किए बड़े बदलाव, मैट हेनरी पूरी सीरीज से बाहर

2 हार के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में किए बड़े बदलाव, मैट हेनरी पूरी सीरीज से बाहर

भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड 0-2 से पीछे है. मेजबान टीम के लिए अब हर मुकाबला करो या मरो वाला है. मैट हेनरी पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. फर्ग्युसन भी तीसरा मैच नहीं खेलेंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज के 2 मैच हो चुके हैं, तीसरा मैच मंगलवार को वेलिंग्टन में खेला जाना है. टीम इंडिया ने शुरूआती दोनों मैचों को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त ली हुई है, अब न्यूजीलैंड के लिए हर मैच करो या मरो वाला है. लेकिन इन मैचों में मेजबान टीम की तेज गेंदबाजी की परीक्षा होगी, क्योंकि मैट हेनरी पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. लॉकी फर्ग्युसन तीसरे मैच में नहीं खेलेंगे. काइल जैमीसन चौथे और पांचवें टी20 के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.

मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्युसन और काइल जैमीसन को लेकर ये अपडेट आया है. बता दें कि मैट हेनरी चोट के कारण बचे हुए मैचों से बाहर नहीं हुए हैं. न ही लॉकी फर्ग्युसन और काइल जेमिसन चोटिल हैं. न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने बताया कि भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में शामिल इन प्लेयर्स को लेकर जो फैसला लिया गया है वो "प्लान्ड वर्कलोड मैनेजमेंट" के तहत लिया गया है.

मैट हेनरी नहीं खेलेंगे बचे हुए तीनों मैच

मैट हेनरी क्राइस्टचर्च में ही रुकेंगे, जहां शुरूआती दोनों मैच हुए. वे T20I सीरीज के बचे हुए तीनों मैच में नहीं खेलेंगे. वह भारत के खिलाफ 4 नवंबर को होने वाले पहले वनडे (ODI) से पहले ऑकलैंड पहुंच जाएंगे.

लॉकी फर्ग्यूसन तीसरे टी20 से बाहर

मंगलवार, 27 अक्टूबर को होने वाले तीसरे T20I के लिए लॉकी फर्ग्यूसन वेलिंगटन नहीं जाएंगे. वह ऑकलैंड जाएंगे. वह चौथे और पांचवें T20I के लिए उपलब्ध रहेंगे. चौथा टी20 30 अक्टूबर को ऑकलैंड और पांचवां 1 नवंबर को हैमिल्टन में है.

काइल जैमीसन चौथे और पांचवें टी20 से बाहर

काइल जैमीसन टी20 सीरीज के शुरूआती 2 मैच में नहीं खेले थे, लेकिन उन्हें तीसरे मैच में मौका मिल सकता है. जैमीसन चौथे और पांचवें टी20 में उपलब्ध नहीं रहेंगे.

ब्लेयर टिकनर बचे 3 मैचों के लिए शामिल

ब्लेयर टिकनर टी20 सीरीज के आखिरी तीन मैचों के लिए न्यूजीलैंड टीम में शामिल किए गए हैं. जोश क्लार्कसन आखिरी दो मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे.  मैट फिशर को तीसरे T20 के लिए कवर के तौर पर टीम रखा गया है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 Oct 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
New Zealand Cricket Team INDIAN CRICKET TEAM IND VS NZ
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