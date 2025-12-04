हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलियाम लिविंगस्टोन का शारजाह में तूफानी धमाका, एक ओवर में ठोके 5 छक्के, 38 गेंदों पर बना दिए इतने रन यकीन नहीं होगा

शारजाह में लियाम लिविंगस्टोन का बल्ला तूफान बनकर टूटा. इंग्लिश स्टार ने सिर्फ 38 गेंदों पर 82 रन ठोकते हुए आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ दिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 04 Dec 2025 02:16 PM (IST)
शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में लियाम लिविंगस्टोन ने वह कर दिखाया जिसे देखकर दर्शक भी दंग रह गए. इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ने अपने पहले ही मैच में विश्व ILT20 लीग का रंग जमा दिया. अबू धाबी नाइटराइडर्स के लिए खेलते हुए लिविंगस्टोन ने सिर्फ 38 गेंदों पर 82 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 2 चौके शामिल थे. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम ने 233/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस लीग के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

आखिरी ओवर में मचा कहर 

लिविंगस्टोन की पारी का सबसे रोमांचक हिस्सा आखिरी ओवर रहा. ड्वेन प्रीटोरियस गेंदबाजी करने आए और पहली गेंद खाली निकालकर राहत की सांस ही ले रहे थे कि अगले ही पलों में उनका सब्र टूट गया. लिविंगस्टोन ने दूसरी से छठी गेंद तक लगातार 5 छक्के जड़कर ओवर में 33 रन कूट दिए. इस ओवर ने न सिर्फ उनकी पारी को नई ऊंचाई दी, बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम भी नाइटराइडर्स के पक्ष में कर दिया.

शुरुआत से लेकर अंत तक धुआंधार बैटिंग

लिविंगस्टोन के पहुंचने से पहले एलेक्स हेल्स (32) और अलीशान शराफू (34) ने टीम को तेज शुरुआत दी. नंबर 4 पर आए लिविंगस्टोन ने शुरुआत से ही बड़ा शॉट खेलना शुरू कर दिया. बीच के ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड ने भी 27 गेंदों में 45 रन बनाकर बढ़िया साथ दिया और दोनों ने मिलकर स्कोरबोर्ड को चौगुनी रफ्तार दे दी.

वॉरियर्स की टीम टिक नहीं पाई

234 रन का विशाल लक्ष्य लेकर उतरी शारजाह वॉरियर्स की शुरुआत बुरी रही. टीम ने पॉवरप्ले में ही तीन प्रमुख विकेट गंवा दिए, जॉनसन चार्ल्स (10), टॉम एबेल (6) और टॉम कोहलर-कैडमोर (14). हालांकि टिम डेविड ने 24 गेंदों पर 60 रन की धमाकेदार पारी खेलकर मैच को थोड़ा रोमांचक बनाया. उन्होंने पीयूष चावला के एक ओवर में तीन छक्के भी ठोके, लेकिन लगातार विकेट गिरने से रनचेज मुश्किल होता गया.

अंत में प्रीटोरियस (39) और आदिल राशिद (25) ने तेजी से रन जरूर बनाए, पर टीम 194/9 तक ही पहुंच सक. परिणामस्वरूप नाइटराइडर्स ने यह मुकाबला 39 रन से जीत लिया. 

Published at : 04 Dec 2025 02:16 PM (IST)
