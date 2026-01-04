बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार की घटनाएं पिछले काफी दिनों से चर्चा में है. बांग्लादेश में 2 हिन्दू युवकों की ह्त्या के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. इसका असर क्रिकेट पर भी पड़ा. बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के लिए केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख़ खान की आलोचना होने लगी. नतीजा ये हुआ कि बीसीसीआई ने रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया. इसके बाद खबर आई कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आना चाहता, इसी दौरान बीसीबी ने टीम का ऐलान किया. इसमें बांग्लादेशी हिन्दू क्रिकेटर लिटन दास को कप्तान चुना गया.

लिटन दास को कप्तान बनाने जाने की चर्चा भी हो रही है. आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि लिटन को खास टी20 वर्ल्ड कप के लिए ही कप्तान बनाया गया है, बल्कि वह पहले से ही टी20 टीम के कप्तान हैं. भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में खटास पिछले काफी समय से हैं, इसी कारण पिछले साल भारत का बांग्लादेश दौरा स्थगित कर दिया गया था. जो इस साल सितम्बर में रीशेड्यूल किया गया. जानिए अभी तक कितने हिन्दू खिलाड़ी बांग्लादेश की नेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं.

लिटन दास

बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास एक बंगाली हिन्दू हैं. वह हिन्दू धर्म का ही पालन करते हैं. उन्होंने 2019 में देवाश्री बिस्वास सोनचिता से शादी की थी. लिटन दास ने 10 साल से पहले इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. उन्होंने अभी तक बांग्लादेश के लिए 52 टेस्ट, 95 वनडे और 120 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

सौम्या सरकार

सौम्या सरकार भी बंगाली हिंदू हैं, जिन्होंने बांग्लादेश नेशनल टीम के लिए 16 टेस्ट, 79 वनडे और 87 टी20 मैच खेले हैं.

अलोक कपाली

अलोक कपाली ने बांग्लादेश टीम के लिए 17 टेस्ट, 69 वनडे और 7 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. उनका जन्म 1 जनवरी 1984 को बंगाली हिन्दू परिवार में हुआ था.

तपश बैस्या

तपश ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए 21 टेस्ट और 56 वनडे मैच खेले हैं. उनके धर्म को लेकर उन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन उनके सरनेम को देखकर पता चलता है कि वह हिन्दू हैं.

धीमन घोष

धीमन घोष भी हिन्दू हैं, जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए 14 वनडे और 1 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला.

सुभाशीष रॉय

सुभाशीष रॉय हिन्दू बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 4 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेला. हालांकि उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ज्यादा लंबा नहीं रहा.

रोनी तलुकदार

रोनी तालुकदार का जन्म नारायणगंज जिले के एक हिंदू परिवार में हुआ था. उन्होंने बांग्लादेश टीम के लिए 1 वनडे और 11 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले.