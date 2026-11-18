बांग्लादेश के स्टार विकेटकीपर लिटन दास ने विकेट के पीछे से नया इतिहास लिख दिया. उन्होंने टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा 8 खिलाड़ियों को आउट करने का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' कायम कर दिया. इन दिनों जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है. मैच की दूसरी और अफ्रीका की पहली पारी के दौरान दास ने विकेट के पीछे से 8 बल्लेबाजों को आउट करने में योगदान दिया.

लिटन दास ने विकेटकीपिंग करते हुए आठ में से छह खिलाड़ियों का कैच लपका, जबकि बाकी दो को स्टंपिंग के जरिए पवेलियन की राह दिखाई. इसके साथ लिटन टेस्ट इतिहास के पहले ऐसे विकेटकीपर बन गए हैं जिन्होंने एक ही पारी में आठ खिलाड़ियों को आउट किया, और इस तरह उन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में एक नया कीर्तिमान बना दिया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस उपलब्धि का जश्न मनाया.

History made by Litton Kumer Das! 🇧🇩🏏 A world record for the Tigers' wicketkeeper! Litton becomes the first wicketkeeper in Test history to register eight dismissals in a single innings, setting a new benchmark in the longest format! 🥇🔥 South Africa 🆚 Bangladesh | 1st Test | Bangladesh Tour of South Africa 2026 #BCB #BangladeshCricket #TheTigers — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 18, 2026

इन 8 बल्लेबाजों का किया शिकार

लिटन दास ने अफ्रीका के एडन मार्करम, जुबैर हमजा, मैथ्यू ब्रीट्जके, वियान मुल्डर, मार्को यानसन और साइमन हार्मर को कैच के जरिए अपना शिकार बनाया. बाकी रियान रिकल्टन और कगिसो रबाडा की स्टंपिंग की.

बांग्लादेश के लिए इस पारी में हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. इसके अलावा तस्कीन अहमद और मेहदी हसन मिराज ने 2-2 विकेट अपने खाते में डाले. बाकी इबादत हुसैन और मोमिनुल हक को 1-1 सफलता मिली.

बैटिंग में भी चमके लिटन दास

कीपिंग से पहले लिटन दास ने बैटिंग में कमाल किया. मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम पहली पारी में 400 रन पर ऑलआउट हुई. तौहीद हृदोय ने 137 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. इसके अलावा लिटन दास ने शानदार पारी खेली. उन्होंने 14 चौके और 1 छक्के की मदद से 120 रन बनाए. इस तरह दास ने कीपिंग से पहले बैटिंग में जलवा बिखेरा.

जवाब में अपनी पहली पारी के लिए बैटिंग पर उतरी अफ्रीका 557 रन पर ऑलआउट हुई. टीम के लिए ओपनर एकरमैन ने 157 रन की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा रियान रिकल्टन ने 13 चौके लगाकर 102 रन बनाए.

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