टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं होता है. हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज में अपने खेल से टीम को जीत दिलाई है. यही वजह है कि उन्हें बार-बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का खिताब मिला. मौजूदा समय में इस खास लिस्ट में टी20 इंटरनेशनल से अलविदा कह चुके भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सबसे आगे हैं.

विराट कोहली - भारत

कोहली ने साल 2010 से 2024 के बीच खेले गए 125 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 46 सीरीज का हिस्सा रहे और इनमें से 7 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का अवॉर्ड अपने नाम किया. यह आंकड़ा बताता है कि उन्होंने लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए मैच विनिंग प्रदर्शन किया है.

सूर्यकुमार यादव - भारत

इस लिस्ट में दूसरा नाम भारतीय टीम के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का है, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई है. साल 2021 से 2026 के बीच खेले गए 108 मैचों में वह 28 सीरीज का हिस्सा बने और 6 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का खिताब जीता. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत को कई अहम मुकाबलों में जीत दिलाई है.

वनिंदु हसरंगा - श्रीलंका

वहीं श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा भी 6 अवॉर्ड के साथ इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. साल 2019 से 2026 के बीच खेले गए 95 मैचों में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया है.

बाबर आजम - पाकिस्तान

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने भी इस फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से खास छाप छोड़ी है. उन्होंने 2016 से 2026 के बीच खेले गए 143 मैचों में 41 सीरीज खेली और 5 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ बने.

डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ओपनर डेविड वॉर्नर भी 5 अवॉर्ड के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं. साल 2009 से 2024 के बीच खेले गए 110 मैचों में उन्होंने 42 सीरीज में हिस्सा लिया और कई बार अपनी टीम को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई है.