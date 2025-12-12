टी20 इंटरनेशनल में 50 से कम गेंद में शतक लगाने वाले भारतीय, सबसे तेज सेंचुरी रोहित शर्मा के नाम

भारत के 7 बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से कम गेंदों में शतक लगाए हैं. सूर्यकुमार यादव 3 बार ऐसा कर चुके हैं, जबकि अभिषेक 2 बार 50 से कम गेंदों में शतक लगा चुके हैं. भारत के लिए सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं, लेकिन फैंस हैरान हो सकते हैं क्योंकि इसमें विराट कोहली का नाम शामिल नहीं है.

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 35 गेंदों में शतक जड़ा था. दिसंबर, 2017 में खेले गए इस मुकाबले में रोहित ने 43 गेंदों में 118 रन बनाए थे. इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और 12 चौके लगाए थे.

3 बार ऐसा कर चुके हैं सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव 3 बार इस फॉर्मेट में 50 से कम गेंदों में शतक लगा चुके हैं. उनका भी सबसे तेज शतक श्रीलंका के खिलाफ है, उन्होंने 2023 में राजकोट में खेले गए मुकाबले में 45 गेंदों में शतक लगाया था. सूर्या ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 48 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंदों में शतक जड़ा था.

आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 अभिषेक शर्मा 2 बार टी20 इंटरनेशनल में 50 से कम गेंदों में शतक लगा चुके हैं. वह भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इस साल फरवरी में 37 गेंदों में शतक लगाया था. उनका दूसरा तेज शतक 46 गेंदों में जिम्बाब्वे के खिलाफ है, जो उन्होंने पिछले साल जड़ा था.

संजू सैमसन ने भी टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक 50 से कम गेंदों में लगाए हैं, उनका सबसे तेज शतक 40 गेंदों में बांग्लादेश के खिलाफ है. संजू का दूसरा सबसे तेज शतक 47 गेंदों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है. रोहित, सूर्या, अभिषेक और संजू के आलावा लिस्ट में केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा भी शामिल हैं.

50 से कम गेंदों में शतक लगाने वाले भारतीय (T20I)