हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद अजहरुद्दीन से पहले ये 4 क्रिकेटर बन चुके हैं मंत्री, क्रिकेट के बाद राजनीति के मैदान में दिखाया जलवा

मोहम्मद अजहरुद्दीन से पहले ये 4 क्रिकेटर बन चुके हैं मंत्री, क्रिकेट के बाद राजनीति के मैदान में दिखाया जलवा

Cricketers Who Became Ministers: भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन जल्द तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं. अजहरुद्दीन 2009 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Oct 2025 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन जल्द तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं. अजहरुद्दीन 2009 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मुरादाबाद क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं. दरअसल वो पहले क्रिकेटर नहीं होंगे, जिन्हें मंत्री पद मिलने जा रहा है. यहां आप देख सकते हैं उन सभी क्रिकेटरों की लिस्ट जो किसी ना किसी मंत्री पद पर रह चुके हैं.

नवजोत सिंह सिद्धू

नवजोत सिंह सिद्धू 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में पूर्वी अमृतसर सीट से विधायक चुनकर आए थे. उस समय पंजाब सरकार में उन्हें पर्यटन और स्थानीय निकाय मंत्री बनाया गया था. हालांकि 2019 में उनसे यह मंत्री पद ले लिया गया था.

मनोज तिवारी

भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने  2021 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जॉइन किया था. 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में वो शिबपुर सीट से विधायक बने. बंगाल सरकार में उन्हें खेल और युवा मामलों में राज्य मंत्री पद सौंपा गया था.

लक्ष्मी रत्न शुक्ला

ऑलराउंडर रहे लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने 1999 के समय भारत के लिए 3 वनडे मैच खेले थे. 2016 बंगाल विधानसभा चुनाव में वो उत्तरी हावड़ा सीट से विधायक चुने गए थे. जब ममता बनर्जी दूसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनीं, तब लक्ष्मी रत्न शुक्ला को राज्य खेल इवान युवा सेवा मंत्री बनाया गया था.

मनोहरसिंह जडेजा

मनोहरसिंह जडेजा कांग्रेस की गुजरात सरकार में तीन बार विधायक चुनकर आए थे. इस दौरान वो वित्त मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे. जडेजा भारतीय टीम के लिए डेब्यू नहीं कर पाए, लेकिन 14 फर्स्ट क्लास मैचों में 614 रन और 5 विकेट भी लिए.

ये क्रिकेटर राजनीति में रहे

इनके अलावा कई सारे भारतीय क्रिकेटर रिटायरमेंट के बाद राजनीति में कदम रख चुके हैं. भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए थे. 2024 में कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी. उनके अलावा यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, चेतन चौहान, हरभजन सिंह भी राजनीति में कदम रख चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

कौन बनीं विश्वकप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी, झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड टूटा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 30 Oct 2025 04:09 PM (IST)
Tags :
Mohammad Azharuddin GAUTAM GAMBHIR Navjot SIngh Sidhu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
शिल्पा शेट्टी की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: फलोदी सट्टा बाजार में कैसे तय होते हैं रेट, जानें नीतीश, तेजस्वी से लेकर BJP-RJD तक के भाव?
फलोदी सट्टा बाजार में कैसे तय होते हैं रेट, जानें नीतीश, तेजस्वी से लेकर BJP-RJD तक के भाव?
शिक्षा
Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
ट्रेंडिंग
पैसा वसूल हो गया... दूल्हे की गाड़ी के आगे भाभी ने किया 'जहरीला डांस', लटके-झटके देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश
पैसा वसूल हो गया... दूल्हे की गाड़ी के आगे भाभी ने किया 'जहरीला डांस', लटके-झटके देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget