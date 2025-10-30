भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन जल्द तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं. अजहरुद्दीन 2009 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मुरादाबाद क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं. दरअसल वो पहले क्रिकेटर नहीं होंगे, जिन्हें मंत्री पद मिलने जा रहा है. यहां आप देख सकते हैं उन सभी क्रिकेटरों की लिस्ट जो किसी ना किसी मंत्री पद पर रह चुके हैं.

नवजोत सिंह सिद्धू

नवजोत सिंह सिद्धू 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में पूर्वी अमृतसर सीट से विधायक चुनकर आए थे. उस समय पंजाब सरकार में उन्हें पर्यटन और स्थानीय निकाय मंत्री बनाया गया था. हालांकि 2019 में उनसे यह मंत्री पद ले लिया गया था.

मनोज तिवारी

भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने 2021 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जॉइन किया था. 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में वो शिबपुर सीट से विधायक बने. बंगाल सरकार में उन्हें खेल और युवा मामलों में राज्य मंत्री पद सौंपा गया था.

लक्ष्मी रत्न शुक्ला

ऑलराउंडर रहे लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने 1999 के समय भारत के लिए 3 वनडे मैच खेले थे. 2016 बंगाल विधानसभा चुनाव में वो उत्तरी हावड़ा सीट से विधायक चुने गए थे. जब ममता बनर्जी दूसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनीं, तब लक्ष्मी रत्न शुक्ला को राज्य खेल इवान युवा सेवा मंत्री बनाया गया था.

मनोहरसिंह जडेजा

मनोहरसिंह जडेजा कांग्रेस की गुजरात सरकार में तीन बार विधायक चुनकर आए थे. इस दौरान वो वित्त मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे. जडेजा भारतीय टीम के लिए डेब्यू नहीं कर पाए, लेकिन 14 फर्स्ट क्लास मैचों में 614 रन और 5 विकेट भी लिए.

ये क्रिकेटर राजनीति में रहे

इनके अलावा कई सारे भारतीय क्रिकेटर रिटायरमेंट के बाद राजनीति में कदम रख चुके हैं. भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए थे. 2024 में कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी. उनके अलावा यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, चेतन चौहान, हरभजन सिंह भी राजनीति में कदम रख चुके हैं.

