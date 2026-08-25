IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज, सिर्फ 4 बॉलर कर पाए ऐसा

इंडियन प्रीमियर लीग को आमतौर पर चौकों और छक्कों के लिए जाना जाता है. बल्लेबाजों के लिए यह टूर्नामेंट जितना रोमांचक है, गेंदबाजों के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण. ऐसे में किसी गेंदबाज का पूरा ओवर बिना एक भी रन दिए निकाल देना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. IPL के इतिहास में कुछ गेंदबाज ही ऐसे हैं, जिन्होंने 10 या उससे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने का मुकाम हासिल किया है.

भुवनेश्वर कुमार और प्रवीण कुमार सबसे आगे

IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने के मामले में भुवनेश्वर कुमार और प्रवीण कुमार संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं. दोनों गेंदबाजों के नाम 14-14 मेडन ओवर दर्ज हैं. नई गेंद से स्विंग कराने और बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देने की उनकी क्षमता ने उन्हें इस खास रिकॉर्ड तक पहुंचाया.

भुवनेश्वर कुमार ने अपने लंबे IPL करियर में लगातार सटीक गेंदबाजी से पहचान बनाई. पावरप्ले में उनकी गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब रही है. वहीं प्रवीण कुमार भी शुरुआती ओवरों में अपनी लाइन और लेंथ के लिए मशहूर रहे.

ट्रेंट बोल्ट का भी शानदार रिकॉर्ड

इस सूची में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट तीसरे स्थान पर हैं. उनके नाम IPL में 11 मेडन ओवर हैं. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने नई गेंद से स्विंग और सटीक लाइन के दम पर कई बार बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोका है. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान इस मामले में 10 मेडन ओवर के साथ चौथे स्थान पर हैं. पठान ने IPL के शुरुआती दौर में अपनी स्विंग गेंदबाजी से काफी प्रभाव छोड़ा था. उनकी गेंदबाजी में गति के साथ-साथ मूवमेंट भी देखने को मिलता था.

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बुमराह समेत कई गेंदबाजों के 8 मेडन

जसप्रीत बुमराह, संदीप शर्मा, धवल कुलकर्णी और लसिथ मलिंगा के नाम भी IPL में 8-8 मेडन ओवर दर्ज हैं. बुमराह ने खास तौर पर डेथ ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर और विविधता से अलग पहचान बनाई है. मलिंगा अपनी घातक यॉर्कर के लिए जाने जाते थे, जबकि संदीप शर्मा की स्विंग गेंदबाजी ने उन्हें IPL में लगातार प्रभावी बनाए रखा. इस रिकॉर्ड से साफ है कि टी20 जैसे बल्लेबाजों के दबदबे वाले फॉर्मेट में भी कुछ गेंदबाजों ने अपनी सटीकता और धैर्य के दम पर रन रोकने की कला में खास मुकाम हासिल किया है.

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