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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज, सिर्फ 4 बॉलर कर पाए ऐसा

IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज, सिर्फ 4 बॉलर कर पाए ऐसा

इंडियन प्रीमियर लीग को आमतौर पर चौकों और छक्कों के लिए जाना जाता है. बल्लेबाजों के लिए यह टूर्नामेंट जितना रोमांचक है, गेंदबाजों के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण. ऐसे में किसी गेंदबाज का...

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 25 Aug 2026 02:46 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग को आमतौर पर चौकों और छक्कों के लिए जाना जाता है. बल्लेबाजों के लिए यह टूर्नामेंट जितना रोमांचक है, गेंदबाजों के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण. ऐसे में किसी गेंदबाज का पूरा ओवर बिना एक भी रन दिए निकाल देना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. IPL के इतिहास में कुछ गेंदबाज ही ऐसे हैं, जिन्होंने 10 या उससे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने का मुकाम हासिल किया है.

भुवनेश्वर कुमार और प्रवीण कुमार सबसे आगे

IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने के मामले में भुवनेश्वर कुमार और प्रवीण कुमार संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं. दोनों गेंदबाजों के नाम 14-14 मेडन ओवर दर्ज हैं. नई गेंद से स्विंग कराने और बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देने की उनकी क्षमता ने उन्हें इस खास रिकॉर्ड तक पहुंचाया.

भुवनेश्वर कुमार ने अपने लंबे IPL करियर में लगातार सटीक गेंदबाजी से पहचान बनाई. पावरप्ले में उनकी गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब रही है. वहीं प्रवीण कुमार भी शुरुआती ओवरों में अपनी लाइन और लेंथ के लिए मशहूर रहे.

ट्रेंट बोल्ट का भी शानदार रिकॉर्ड

इस सूची में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट तीसरे स्थान पर हैं. उनके नाम IPL में 11 मेडन ओवर हैं. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने नई गेंद से स्विंग और सटीक लाइन के दम पर कई बार बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोका है. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान इस मामले में 10 मेडन ओवर के साथ चौथे स्थान पर हैं. पठान ने IPL के शुरुआती दौर में अपनी स्विंग गेंदबाजी से काफी प्रभाव छोड़ा था. उनकी गेंदबाजी में गति के साथ-साथ मूवमेंट भी देखने को मिलता था. 

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बुमराह समेत कई गेंदबाजों के 8 मेडन

जसप्रीत बुमराह, संदीप शर्मा, धवल कुलकर्णी और लसिथ मलिंगा के नाम भी IPL में 8-8 मेडन ओवर दर्ज हैं. बुमराह ने खास तौर पर डेथ ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर और विविधता से अलग पहचान बनाई है. मलिंगा अपनी घातक यॉर्कर के लिए जाने जाते थे, जबकि संदीप शर्मा की स्विंग गेंदबाजी ने उन्हें IPL में लगातार प्रभावी बनाए रखा.  इस रिकॉर्ड से साफ है कि टी20 जैसे बल्लेबाजों के दबदबे वाले फॉर्मेट में भी कुछ गेंदबाजों ने अपनी सटीकता और धैर्य के दम पर रन रोकने की कला में खास मुकाम हासिल किया है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 25 Aug 2026 02:46 PM (IST)
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