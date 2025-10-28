हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2025 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट, भारत के 2 बल्लेबाज हैं असली 'रन मशीन'

2025 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट, भारत के 2 बल्लेबाज हैं असली 'रन मशीन'

ICC Women's World Cup: 2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दो भारतीय बल्लेबाजों का नाम शामिल हैं. वही इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली भी मौजूद हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Oct 2025 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

Most Runs In ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका में खेला जा रहा है. वर्ल्ड कप 2025 का कारवां अब सेमी फाइनल तक पहुंच चुका है. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला सेमी फाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में और दूसरा सेमी फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा. वहीं विश्व कप का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई में होगा. इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन हैं?

2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. स्मृति मंधाना (भारत) - 365 रन 

भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना 2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहल नंबर पर हैं. स्मृति ने 7 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 102.52 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 365 रन बनाए हैं.

2. प्रतिका रावल (भारत) - 308 रन 

2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टीम इंडिया के ही विस्फोटक ओपनर प्रतीका रावल दूसरे नंबर पर हैं. प्रतीका ने 7 मैचों में 51.33 की शानदार औसत से 308 रन बनाए हैं.

3. लॉरा वुल्वार्ट (दक्षिण अफ्रीका) - 301 रन 

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्वार्ट 2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. वुल्वार्ट ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 89.31 की लाजवाब स्ट्राइक रेट से 301 रन बनाए हैं.

4. एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया) - 294 रन 

2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिसा हेली चौथे नंबर पर हैं. हेली ने 4 मैचों में 98.00 की औसत और 131.25 की बेहतरीन औसत से 294 रन बनाए हैं.

5. सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) - 289 रन

न्यूजीलैंड टीम की कप्तान सोफी डिवाइन 2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. डिवाइन ने 7 मैचों की 5 पारियों में 57.80 की शानदार औसत से 289 रन बनाई हैं.

Published at : 28 Oct 2025 11:07 PM (IST)
Tags :
Women''s World Cup 2025 World Cup 2025 Pratika Rawal CRICKET Smiriti Mandhana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
क्रिकेट
PAK vs SA: शाहीन अफरीदी फिफ्टी से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने PAK गेंदबाजों का बनाया भूत, दिया 195 का लक्ष्य
शाहीन अफरीदी फिफ्टी से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने PAK गेंदबाजों का बनाया भूत, दिया 195 का लक्ष्य
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
ट्रेंडिंग
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget