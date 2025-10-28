Most Runs In ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका में खेला जा रहा है. वर्ल्ड कप 2025 का कारवां अब सेमी फाइनल तक पहुंच चुका है. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला सेमी फाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में और दूसरा सेमी फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा. वहीं विश्व कप का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई में होगा. इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन हैं?

2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. स्मृति मंधाना (भारत) - 365 रन

भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना 2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहल नंबर पर हैं. स्मृति ने 7 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 102.52 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 365 रन बनाए हैं.

2. प्रतिका रावल (भारत) - 308 रन

2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टीम इंडिया के ही विस्फोटक ओपनर प्रतीका रावल दूसरे नंबर पर हैं. प्रतीका ने 7 मैचों में 51.33 की शानदार औसत से 308 रन बनाए हैं.

3. लॉरा वुल्वार्ट (दक्षिण अफ्रीका) - 301 रन

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्वार्ट 2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. वुल्वार्ट ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 89.31 की लाजवाब स्ट्राइक रेट से 301 रन बनाए हैं.

4. एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया) - 294 रन

2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिसा हेली चौथे नंबर पर हैं. हेली ने 4 मैचों में 98.00 की औसत और 131.25 की बेहतरीन औसत से 294 रन बनाए हैं.

5. सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) - 289 रन

न्यूजीलैंड टीम की कप्तान सोफी डिवाइन 2025 महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. डिवाइन ने 7 मैचों की 5 पारियों में 57.80 की शानदार औसत से 289 रन बनाई हैं.