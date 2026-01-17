ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी डेमियन मार्टिन अब खतरे से बाहर हैं. वह पिछले कई दिनों से कोमा में थे. हालांकि, अब मार्टिन पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट करते हुए बीमारी के दौरान लोगों से मिले प्यार और शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद दिया है. मार्टिन को मेनिनजाइटिस बीमारी हो गई थी. यहां तक उनकी जान को भी खतरा बताया गया था.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेमियन मार्टिन ने एक्स पर लिखा, "यह पोस्ट मेरे परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद के रूप में है जिन्होंने मुझसे संपर्क किया. 27 दिसंबर 2025 को जब मेनिनजाइटिस ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे इस भयानक बीमारी से लड़ने में मदद के लिए 8 दिनों के लिए पैरालाइज्ड कोमा में रखा गया था. जीवित रहने का अवसर 50/50 था."

उन्होंने आगे लिखा, "मैं 8 दिन बाद इंड्यूस्ड कोमा से बाहर आ गया, न चल पा रहा था और न बोल पा रहा था. फिर भी उसके 4 दिन बाद डॉक्टरों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं चला, मैंने बात की और उन सभी को साबित कर दिया कि मुझे अपनी रिकवरी शुरू करने के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी क्यों मिलनी चाहिए. घर आकर, बीच पर, रेत पर अपने पैर रखकर और उन सभी लोगों को धन्यवाद देकर बहुत खुश हूं जिन्होंने मेरे और मेरे परिवार के लिए अपने अटूट सपोर्ट में मदद की."

On the 27th of December 2025 my life was taken out of my hands…when meningitis took over my brain, & unbeknownst to me I was placed into a paralysed coma for 8 days to… pic.twitter.com/3Mt3DS6MZY — Damien Martyn🏏 (@damienmartyn) January 17, 2026

मार्टिन ने आगे लिखा, "इस अनुभव ने मुझे याद दिलाया है कि जिंदगी कितनी नाजुक है, कितनी जल्दी सब कुछ बदल सकता है और समय कितना कीमती है. इस दुनिया में बहुत सारे शानदार लोग हैं. पैरामेडिक्स, डॉक्टर और नर्स (गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में), परिवार, दोस्त, और ऐसे लोग जिन्हें मैं जानता भी नहीं था. मुझे लगता है कि मैं पिछले 3 हफ्तों में इन सभी शानदार लोगों से मिला. वे प्यार और समर्थन के संदेश के जरिए मुझ तक पहुंचे. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने आगे लिखा, मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं. धन्यवाद. 2026 लाओ, मैं वापस आ गया हूं."