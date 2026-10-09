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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB के खिलाड़ी ने रचाई शादी, खूबसूरत वाइफ के साथ आई पहली तस्वीर 

RCB के खिलाड़ी ने रचाई शादी, खूबसूरत वाइफ के साथ आई पहली तस्वीर 

आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके लियाम लिविंगस्टोन ने शादी कर ली है. यह उनकी शादी का दूसरा पार्ट है, जिसकी उन्होंने कई तस्वीरें शेयर कीं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 09 Oct 2026 05:51 PM (IST)
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आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के लिए खेल चुके इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने शादी रचा ली है. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया का हाथ थामा है. लिविंगस्टोन ने इंस्टाग्राम पर कोलैब में शादी की तमाम तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. पोस्ट पर आरसीबी के लिए खेलने वाले भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने कमेंट करते हुए लिविंगस्टोन को बधाई दी. 

इंग्लिश खिलाड़ी की तरफ से बड़ा ही प्यारा कैप्शन लिखा गया. उन्होंने लिखा, "03.10.2026 भाग 2: डेइआ, मलोर्का में हमारी शादी." उन्होंने आगे लिखा, "खैर, यह जाहिर तौर पर वैसा दिन नहीं था जैसा हमने सोचा था. जिदगी में एक बार आने वाले तूफान के कुछ और ही इरादे थे. हमारी सारी योजनाएं उलट-पुलट हो गईं और यहां तक कि आखिरी समय में हमें अपनी सेरेमनी भी दूसरी जगह करना पड़ी. लेकिन किसी तरह, यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बन गया." बता दें कि यह दोनों की शादी का दूसरा पार्ट था.

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मायने रखते हैं लोग

लिविंगस्टोन ने आगे लिखा, "अगर उस दिन ने मुझे कोई एक बात सिखाई है, तो वह यह है कि जिन चीजों के बारे में आप महीनों तक सोचते रहते हैं, असल में वे मायने नहीं रखतीं. न तो फूल, न टेबल की सजावट, न वेन्यू और न ही मौसम. मायने रखते हैं तो बस लोग, और मैंने एक ही कमरे में इतना सारा प्यार कभी महसूस नहीं किया."

 
 
 
 
 
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2025 में आरसीबी के लिए खेले लिविंगस्टोन

बेंगलुरु ने 2025 आईपीएल के लिए लियाम लिविंगस्टोन को अपना हिस्सा बनाया था. हालांकि उनके लिए सीजन बहुत खराब गुजरा था. इंग्लिश खिलाड़ी ने फ्रेंचाइजी के लिए 10 मैचों की 8 पारियों में बैटिंग करते हुए सिर्फ 112 रन बनाए थे. उनके बल्ले से सिर्फ एक ही अर्धशतक निकला था. गेंदबाजी करते हुए उन्होंने सीजन में 2 विकेट अपने नाम किए थे. वहीं पिछले सीजन यानी 2026 में लिविंगस्टोन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए दिखे थे, जहां उन्होंने 2 पारियों में 15 रन बनाए थे.

 

यह भी पढ़ें: बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टी20? जानें मौसम का ताजा अपडेट

Published at : 09 Oct 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Liam Livingstone RCB Olivia
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