हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशिखर धवन से लेकर हरभजन सिंह तक… दिग्गजों की होगी धमाकेदार वापसी, कहां खेलेंगे जानिए

शिखर धवन से लेकर हरभजन सिंह तक… दिग्गजों की होगी धमाकेदार वापसी, कहां खेलेंगे जानिए

गोवा में पहली बार लीजेंड्स प्रो टी20 लीग का आयोजन होने जा रहा है. जिसमें शिखर धवन, हरभजन सिंह, डेल स्टेन और शेन वॉटसन जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स फिर से मैदान पर उतरने को तैयार हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Nov 2025 12:09 PM (IST)
भारत के फैंस के लिए खुशखबरी है. क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम एक बार फिर मैदान पर नजर आने वाले हैं. शिखर धवन, हरभजन सिंह, डेल स्टेन और शेन वॉटसन जैसे स्टार खिलाड़ी अगले साल गोवा में होने वाली लीजेंड्स प्रो टी20 लीग में चमकते दिखाई देंगे. इस लीग का पहला संस्करण 26 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा, जिसमें कुल 6 फ्रेंचाइजी के 90 दिग्गज हिस्सा लेंगे.

गोवा बनेगा ‘क्रिकेट का महाकुंभ’

पूरा टूर्नामेंट गोवा के वेर्ना में बने नए 1919 स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस आधुनिक स्टेडियम में पहली बार किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर की टी20 लीग का आयोजन होने वाला है. 

माइकल क्लार्क बने कमिश्नर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को लीग का कमिश्नर बनाया गया है. अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से उनके दिल के बेहद करीब रहा है. क्लार्क ने कहा, “भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट हब है. यहां की भीड़, यहां का जुनून और पुराने दोस्तों के साथ फिर से खेलने का मौका… ये सब मिलकर इस लीग को खास बनाते हैं. मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं.”

क्लार्क के आने से यह भी साफ हो गया है कि लीग सिर्फ एक्सहिबिशन शो नहीं होगी, बल्कि इसमें हाई-क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगा.

कौन-कौन दिखाएगा जलवा?

लीग में 6 टीमों के लिए 90 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिनमें सबसे बड़ी आकर्षण हैं,

शिखर धवन - अपनी फ्लोइंग कवर ड्राइव के लिए मशहूर

हरभजन सिंह - टर्बनेटर की फिर से आग उगलती गेंदबाजी

शेन वॉटसन - ऑलराउंडर का दम

डेल स्टेन - दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक

फैंस के लिए ये मौका बेहद खास होगा क्योंकि इन सभी दिग्गजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई ले ली थी, लेकिन मैदान पर उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है.

टीमों के नाम और टिकट का जल्द होगा ऐलान

आयोजकों ने बताया कि फ्रेंचाइजी टीमों के नाम, स्क्वॉड और टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी जल्द जारी की जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि गोवा में बड़ी संख्या में दर्शक जुटेंगे और यह टूर्नामेंट लीजेंड्स क्रिकेट के लिए नया अध्याय लिखेगा. 

Published at : 25 Nov 2025 12:09 PM (IST)
