हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑक्शन में 6 टीमों ने खर्च किए करोड़ों, दिग्गजों पर जमकर बरसा पैसा; जानें किसे मिली कितनी रकम

ऑक्शन में 6 टीमों ने खर्च किए करोड़ों, दिग्गजों पर जमकर बरसा पैसा; जानें किसे मिली कितनी रकम

सभी 6 टीमों ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए हुए ऑक्शन में 30.56 करोड़ रुपये खर्च किए. नीलामी में कुल 97 खिलाड़ी खरीदे गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 16 Feb 2026 08:53 PM (IST)
दिल्ली में रविवार को 6 टीमों ने मिलकर लीजेंड्स लीग क्रिकेट के चौथे सीजन के लिए 97 खिलाड़ियों पर बोली लगाई. सभी टीमों ने अपने-अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को स्क्वॉड का हिस्सा बनाने की कोशिश की. नीलामी में सभी टीमों ने मिलकर 30.56 करोड़ रुपये की रकम खर्च की. ऑक्शन 16 फरवरी को समाप्त हुआ. 

ऑक्शन में बिकने वाले सभी खिलाड़ियों की लिस्ट में हरभजन सिंह, क्रिस गेल, दिनेश कार्तिक, मार्टिन गुप्टिल, सुरेश रैना, इरफान पठान, पीयूष चावला, रॉस टेलर, कार्लोस ब्रैथवेट जैसे कई स्टार शामिल रहे.
 
ऑक्शन समाप्त होने के बाद भी टीमों के पास 9 करोड़ रुपये का पर्स बाकी है, जिससे टीमें और खिलाड़ियों को डायरेक्ट साइन करके अपने स्क्वॉड का हिस्सा बना सकती हैं. वहीं नीलामी में दिग्गजों के लिए जमकर बोली लगाई गई. 

सभी फ्रेंचाइजी ने अपने स्क्वॉड को बैलेंस रखने की कोशिश की है. खिलाड़ियों को इस तरह से खरीदा गया है कि टीम में बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर और स्पिनर का अच्छा कॉम्बिनेशन हो.

डायरेक्ट साइनिंग जारी

फिलहाल खिलाड़ियों की डायरेक्ट साइनिंग जारी है, जिसके बाद ही आगामी सीजन के लिए फाइनल स्क्वॉड का एलान किया जाएगा. वहीं जल्द ही टूर्नामेंट का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा. 

पिछले सीजन भी नजर आए थे तमाम दिग्गज

2024 में खेले गए पिछले सीजन में रॉस टेलर, अंबाती रायडू, यूसुफ पठान, इरफान पठान, केविन ओ ब्रायन, जेसी राइडर, विनय कुमार, शाहबाज नदीम, मनोज तिवारी, सौरभ तिवारी, उपुल थरंगा, थिसारा परेरा, रॉबिन उथप्पा, हरभजन सिंह, प्रज्ञान ओझा, शेल्डन कॉट्रेल, सुरेश रैना, शॉन मार्श, हाशिम अलमा, क्रिस गेल, मोहम्मद कैफ, शिखर धवन, असगर अफगान, लेंडल सिमंस, एस श्रीसंत, मार्टिल गप्टिल, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल, इयान बेल, रवि बोपारा, धवल कुलकर्णी जैसे तमाम स्टार खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए थे. 

गौरतलब है कि पिछले सीजन कुल 110 खिलाड़ी टूर्नामेंट में अपना जलवा बिखेरते हुए दिखाई दिए थे. इस सीजन के फाइनल में सुपर ओवर देखने को मिला था. सुपर ओवर में टीम ने जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया था. 

Published at : 16 Feb 2026 08:51 PM (IST)
Legends League Cricket Legends League Cricket Auction
