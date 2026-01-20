43 की उम्र में रिटायर हुआ पाकिस्तान का दिग्गज क्रिकेटर, संन्यास की घोषणा कर हुआ भावुक

Shoaib Malik PSL Retirement: पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब मलिक ने 43 साल की उम्र में पाकिस्तान सुपर लीग से संन्यास ले लिया है. वो साल 2016 में पहले सीजन से ही पीएसएल में खेल रहे थे और अपने यादगार करियर में दो हजार से अधिक रन बनाए. उन्होंने PSL 11 से ठीक पहले संन्यास का निर्णय लिया है. बताते चलें कि अगला सीजन 26 मार्च से शुरू होगा. शोएब मलिक ने सोशल मीडिया के माध्यम से संन्यास लेने की पुष्टि की.

उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अपने 10 सीजन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत सारी यादें बटोरीं हैं, लेकिन अब इस लीग को अलविदा कह रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वो PSL से रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो हमेशा क्रिकेट की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहेंगे.

शोएब मलिक उन दिनों से इस लीग में खेलते रहे, जब PSL यूएई में खेला जाता था. वो पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान और पेशावर जालमी के लिए खेले. उन्होंने अपने पीएसएल करियर में 93 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 2,350 रन बनाए. वो इस लीग के इतिहास में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में रिटायर हुए. वहीं अपनी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने 17 विकेट भी लिए.

अपने 557 मैचों के ऐतिहासिक टी20 करियर में उन्होंने 13,571 रन बनाए. टी20 करियर में उनके नाम 83 अर्धशतक हैं और टी20 क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में उनकी गिनती की जाती है. इस शानदार टी20 करियर में उन्होंने 187 विकेट भी लिए. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो शोएब मलिक टेस्ट और वनडे से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट से उन्होंने कभी रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की. वो नवंबर 2021 के बाद से पाकिस्तान टीम के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेले हैं.

यह भी पढ़ें:

IND vs NZ Live Streaming: मोबाइल पर फ्री में कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच? एक क्लिक में सारी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स