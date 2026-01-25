हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमहान पाकिस्तानी क्रिकेटर के बेटे पर नौकरानी से दुष्कर्म का आरोप, फार्महाउस पर की काली करतूत; FIR दर्ज

Abdul Qadir Son: पाकिस्तान के महान क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. उनके खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Jan 2026 05:46 PM (IST)
दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे सुलेमान कादिर पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगे हैं. ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि घर की नौकरानी ने लगाए हैं. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और पूछताछ के लिए सुलेमान कादिर को हिरासत में लिया गया.

दर्ज शिकायत के मुताबिक पाकिस्तान के दिग्गज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे सुलेमान कादिर हाउस मेड (नौकरानी) को जबरदस्ती अपने फार्महाउस पर ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. यह घटना 23 जनवरी, 2026 की है.

इस महिला ने बताया कि वह सुलेमान के घर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. पुलिस को दिए अपने बयान में उसने बताया कि 22 जनवरी को सुलेमान ने उसे कॉल करके कहा कि अगली सुबह उसके फार्महाउस पर साफ-सफाई का काम करना है. महिला ने बताया कि फार्महाउस पर पहुंचने के बाद सुलेमान ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी और सुलेमान द्वारा जबरदस्ती करने की बात भी कही. घरेलू सहायिका ने कहा कि पूर्व क्रिकेटर के बेटे ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाई होनी चाहिए.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही कथित यौन उत्पीड़न मामले के संबंध में आगे की पुष्टि की जाएगी. आपको बता दें कि 41 वर्षीय सुलेमान कादिर खुद पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, जिन्होंने 2005-2013 के बीच 26 फर्स्ट क्लास और 40 लिस्ट A मैच खेले थे.

वहीं सुलेमान के पिता अब्दुल कादिर अपने समय के स्टार क्रिकेटर हुआ करते थे. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 67 टेस्ट मैचों में 236 विकेट लिए और 104 वनडे मैचों में उनके नाम 132 विकेट हैं. वर्ष 2019 में उनका 63 की आयु में निधन हो गया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Jan 2026 05:46 PM (IST)
Abdul Qadir PAKISTAN CRICKET Sulaman Qadir
Embed widget