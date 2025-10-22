हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीलामी पर ताजा अपडेट, ऑक्शन की तारीख और वेन्यू पर बड़ा खुलासा, रिटेंशन रूल्स भी सामने आए

नीलामी पर ताजा अपडेट, ऑक्शन की तारीख और वेन्यू पर बड़ा खुलासा, रिटेंशन रूल्स भी सामने आए

WPL 2026 Auction Date: महिला प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन नई दिल्ली में आयोजित करवाया जा सकता है. ऑक्शन की तारीख पर भी ताजा अपडेट सामने आया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Oct 2025 09:18 PM (IST)
महिला प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन (WPL 2026 Auction Date) नई दिल्ली में आयोजित करवाया जा सकता है. क्रिकबज के मुताबिक इस बाबत सभी टीमों को जानकारी दे दी गई है. बताया जा रहा है कि नीलामी 26 या 27 नवंबर को करवाया जा सकता है. हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑक्शन की तारीख पर अब तक मुहर नहीं लगाई है.

क्रिकबज में छपी रिपोर्ट अनुसार सभी 5 टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स को ऑक्शन की तारीख के बारे में बता दिया गया है. WPL मेगा ऑक्शन होने के बावजूद नीलामी एक ही दिन में करवाई जा सकती है. सभी टीमों को नोटिस भेज दिया गया है कि उन्हें अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट 5 नवंबर तक जमा करनी होगी.

ऑक्शन से पहले प्रत्येक टीम 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी. सबसे पहले रिटेन होने वाले खिलाड़ी का प्राइस 3.5 करोड़ होगा, वहीं पांचवें और अंतिम खिलाड़ी का रिटेंशन प्राइस 50 लाख रुपये होगा. प्रत्येक टीम पांच राइट टू मैच कार्ड (RTM) का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन आरटीएम कार्ड की संख्या टीम द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों पर निर्भर करेगी. टीम जितने ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, उतने ही कम आरटीएम कार्ड उपलब्ध होंगे.

प्रत्येक टीम को 3 कैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन करने की आजादी होगी. कोई टीम सिर्फ 2 ही विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है. अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करने का प्राइस 50 लाख रुपये होगा और एक फ्रैंचाइजी दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है. हालांकि अनकैप्ड खिलाड़ी को दिए जाने वाला प्राइस 50 लाख की रकम से अलग भी हो सकता है.

कुल पर्स और रिटेन होने वाले खिलाड़ियों का प्राइस

ऑक्शन में प्रत्येक टीम के पास 15 करोड़ रुपये का पर्स होगा, जिनमें रिटेन होने वाले 5 खिलाड़ियों पर 9.25 करोड़ रुपये लुटाए जाएंगे.

पहला रिटेंशन - 3.5 करोड़

दूसरा रिटेंशन - 2.5 करोड़

तीसरा रिटेंशन - 1.75 करोड़

चौथा रिटेंशन - एक करोड़

पांचवां रिटेंशन - 50 लाख

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Oct 2025 09:18 PM (IST)
WPL Auction WOMENS PREMIER LEAGUE Wpl 2026
