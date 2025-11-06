हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर अपडेट, वेन्यू को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा

भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर अपडेट, वेन्यू को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा

2026 T20 World Cup Venues: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए मैदानों के चयन पर बड़ा खुलासा हुआ है. अगले साल वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और श्रीलंका ने मिलकर हाल ही में महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी की, जिसकी ट्रॉफी भारत के हाथ लगी. अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. अगले साल वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ICC ने वर्ल्ड कप मैचों के आयोजन के लिए भारत के 5 और श्रीलंका के 2-3 मैदानों का चयन कर लिया है.

अगले साल टी20 वर्ल्ड कप के मैच विशाखापत्तनम, इंदौर, गुवाहाटी में खेले जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान टीम अपने सारे मैच कोलंबो में खेल सकती है. बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं खेला जाएगा. यह तक दावा किया गया कि IPL में भी बेंगलुरु को किसी मैच की मेजबानी मिलना मुश्किल लग रहा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कुछ सूत्रों का कहना है कि सेमीफाइनल मैच उसी हालत में श्रीलंका में खेला जाएगा, जब पाकिस्तान और श्रीलंका में से कोई एक या दोनों सेमीफाइनल में पहुंचते हैं. पाकिस्तान टीम यदि फाइनल में जाती है, तब भी फाइनल कोलंबो में ही खेला जाएगा.

भारत ने पुरुष क्रिकेट में आखिरी बार किसी ICC इवेंट की मेजबानी 2023 वनडे वर्ल्ड कप में की थी. उसके मैच धर्मशाला, लखनऊ, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में खेले गए थे. अभी तक मैचों के वेन्यू को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ICC की हालिया बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी.

वर्ल्ड कप में खेलेंगी 20 टीम

2024 टी20 वर्ल्ड कप की तरह 2026 विश्व कप में भी कुल 20 टीम भाग लेंगी. सभी 20 टीमों के नाम सामने आ चुके हैं. उन्हें पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप में बांटा जाएगा. उसके बाद सुपर-8 स्टेज होगा, जिसमें प्रत्येक ग्रुप की टॉप-2 टीम क्वालीफाई करेंगी. वहीं सुपर-8 में पहले चार स्थानों पर फिनिश करने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाही, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Cricket World Cup T20 World Cup 2026 T20 World Cup
एडवर्टाइज विथ अस प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस सेंड फीडबैक अबाउट अस करियर्स

