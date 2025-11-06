भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर अपडेट, वेन्यू को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा

भारत और श्रीलंका ने मिलकर हाल ही में महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी की, जिसकी ट्रॉफी भारत के हाथ लगी. अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. अगले साल वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ICC ने वर्ल्ड कप मैचों के आयोजन के लिए भारत के 5 और श्रीलंका के 2-3 मैदानों का चयन कर लिया है.

अगले साल टी20 वर्ल्ड कप के मैच विशाखापत्तनम, इंदौर, गुवाहाटी में खेले जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान टीम अपने सारे मैच कोलंबो में खेल सकती है. बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं खेला जाएगा. यह तक दावा किया गया कि IPL में भी बेंगलुरु को किसी मैच की मेजबानी मिलना मुश्किल लग रहा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कुछ सूत्रों का कहना है कि सेमीफाइनल मैच उसी हालत में श्रीलंका में खेला जाएगा, जब पाकिस्तान और श्रीलंका में से कोई एक या दोनों सेमीफाइनल में पहुंचते हैं. पाकिस्तान टीम यदि फाइनल में जाती है, तब भी फाइनल कोलंबो में ही खेला जाएगा.

भारत ने पुरुष क्रिकेट में आखिरी बार किसी ICC इवेंट की मेजबानी 2023 वनडे वर्ल्ड कप में की थी. उसके मैच धर्मशाला, लखनऊ, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में खेले गए थे. अभी तक मैचों के वेन्यू को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ICC की हालिया बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी.

वर्ल्ड कप में खेलेंगी 20 टीम

2024 टी20 वर्ल्ड कप की तरह 2026 विश्व कप में भी कुल 20 टीम भाग लेंगी. सभी 20 टीमों के नाम सामने आ चुके हैं. उन्हें पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप में बांटा जाएगा. उसके बाद सुपर-8 स्टेज होगा, जिसमें प्रत्येक ग्रुप की टॉप-2 टीम क्वालीफाई करेंगी. वहीं सुपर-8 में पहले चार स्थानों पर फिनिश करने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

