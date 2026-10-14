न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड के ऐलान पर अपडेट, BCCI के लिए सिरदर्द बने 3 खिलाड़ी

न्यूजीलैंड दौरे के लिए ODI स्क्वाड की घोषणा में देरी हो सकती है. टी20 टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन बीसीसीआई कई खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके कारण वनडे टीम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है. खबर है कि बोर्ड प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और ऋषभ पंत की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है.

प्रसिद्ध कृष्णा को वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में दूसरे वनडे मैच के दौरान चोट आई थी. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जब कृष्णा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे तो उन्हें पूर्ण फिटनेस के लिए तीन हफ्ते का टाइमलाइन दिया गया था. कृष्णा अच्छी फॉर्म में हैं और लगातार टीम इंडिया के लिए विकेट-टेकिंग विकल्प साबित हो रहे हैं.

कृष्णा को लेकर टीम मैनेजमेंट ने सावधानी बरती हुई है. कृष्णा की चोट अधिक गंभीर ना हो जाए, इसलिए कोई बड़ा रिस्क उठाने के बजाय टीम मैनेजमेंट ने गुवाहाटी में उनसे पूरे 10 ओवर नहीं करवाए थे. भारतीय तेज गेंदबाज को गुवाहाटी में खेलते हुए अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत थी. जिसके बाद उन्हें मैनेजमेंट ने मैदान से बाहर बुला लिया था.

BCCI की खिलाड़ियों पर पैनी नजर

दूसरी ओर हर्षित राणा जुलाई महीने से सीओई में रिहैब कर रहे हैं. वो बहुत जल्द मैच सिम्यूलेशन से गुजरेंगे, जहां उनकी मैच फिटनेस को जांचा और परखा जाएगा. बताया गया कि टेस्ट और वनडे टीम 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगी, उसके कुछ दिन बाद ही 4 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी.

ऋषभ पंत पर भी अपडेट आया है. दरअसल 24 अक्टूबर से इंडिया ए की न्यूजीलैंड में दो मल्टी-डे मैचों की सीरीज शुरू हो रही है. बीसीसीआई पहले ही पुष्टि कर चुका है कि ऋषभ पंत साइड स्ट्रेन के चलते इन दोनों मल्टी-डे मैचों में नहीं खेल पाएंगे. पंत को यह चोट ईरानी कप के मैच में आई थी.

हर्षित दोनों फॉर्मेट खेलेंगे

एक तरफ बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत और प्रसिद्ध कृष्णा की चोट अधिक गंभीर दिखाई नहीं देती, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती. इसलिए उन्हें 3 हफ्तों का टाइमलाइन दिया गया था. बात करें हर्षित राणा की, तो न्यूजीलैंड दौरे पर बीसीसीआई उन्हें वनडे और टेस्ट, दोनों टीमों में शामिल करना चाहता है.

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