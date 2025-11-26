अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिशत (ICC) ने ताजा रैंकिंग जारी की है. रोहित शर्मा एक बार फिर दुनिया के नंबर-1 ODI बल्लेबाज बन गए हैं. न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल एक स्थान के नुकसान के साथ दूसरे स्थान पर चले गए हैं. आईसीसी ने पिछली बार रैंकिंग जारी की, तब डेरिल मिचेल पहले स्थान पर चले गए थे लेकिन अब रोहित ने फिर पहला स्थान हासिल कर लिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच में ना खेलने के कारण मिचेल को नुकसान हुआ है.

रोहित शर्मा के अभी 781 रेटिंग पॉइंट हैं, जबकि दूसरे स्थान पर डेरिल मिचेल के अब 766 रेटिंग पॉइंट्स हैं. रोहित शर्मा अगली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे. वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल (4) और विराट कोहली (5) नंबर पर हैं. वहीं श्रेयस अय्यर को एक स्थान का नुकसान हुआ है, जिससे वो 9वें स्थान पर चले गए हैं.

टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल एक स्थान के नुकसान के साथ आठवें नंबर पर चले गए हैं. वो टॉप-10 में अकेले भारतीय हैं. टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर हैं, जबकि मोहम्मद सिराज एक स्थान के फायदे के साथ 11वें पायदान पर आ गए हैं.

भारत को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराने वाली दक्षिण अफ्रीका को रैंकिंग में फायदा हुआ है, जो अब एक स्थान के फायदे के साथ दूसरे स्थान पर आ गई है. दक्षिण अफ्रीका को WTC पॉइंट्स टेबल में भी फायदा हुआ है, वहां भी उसे दूसरा स्थान प्राप्त है.

