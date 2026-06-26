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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटTeam India Semi Final Scenario: सिर्फ एक मैच हारी, फिर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी टीम इंडिया? जानें क्या है ताजा समीकरण

Team India Semi Final Scenario: सिर्फ एक मैच हारी, फिर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी टीम इंडिया? जानें क्या है ताजा समीकरण

India Semi Final Equation: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम अब तक सिर्फ एक मैच हारी है, फिर भी भारत के ऊपर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 08:32 PM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक केवल इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाया है. पाकिस्तान समेत चार टीम बाहर हो चुकी हैं. इसी बीच ग्रुप ए में भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. कहने को टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसका सेमीफाइनल क्वालीफिकेशन दूसरी टीमों पर निर्भर है. टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ एक मैच हारने पर भी टीम इंडिया विश्व कप से बाहर होने की कगार पर है.

ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनी हुई है. वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका, दोनों टीमों के 6 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट के मामले में टीम इंडिया आगे है. तीनों टीमों का ग्रुप स्टेज में एक-एक मैच बचा है और ऐसी स्थिति पनप सकती है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका 8 अंकों के साथ बराबरी पर आ जाएं. ऐसे में फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा.

सिर्फ एक मैच हारा भारत, फिर भी होगा बाहर

दरअसल कहानी यह है कि भारत का आखिरी ग्रुप मैच ऑस्ट्रेलिया से है, जो 28 जून को खेला जाएगा. सामने 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हो, तो टीम इंडिया का सिर दर्द वैसे ही बढ़ चुका होगा. वहीं दक्षिण अफ्रीका का आखिरी मैच बांग्लादेश के साथ है, जिसे देख भारतीय टीम का सिर दर्द दोगुना हो जाएगा.

28 जून को ग्रुप ए के 2 मैच खेले जाएंगे. पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को बांग्लादेश पर जीत मिलती है, तो अफ्रीका के 8 पॉइंट्स हो जाएंगे. इस स्थिति में टीम इंडिया के पास सेमीफाइनल का एक ही रास्ता बचा होगा, वह है हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना. अगर दक्षिण अफ्रीका 8 अंकों तक पहुंच गया, तो ऑस्ट्रेलिया से हारते ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी.

एक पहलू यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया को बिना हराए भी भारत सेमीफाइनल में जा सकता है. लेकिन इसके लिए टीम इंडिया को उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में दक्षिण अफ्रीका को हार मिले.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Jun 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
India Women Cricket Team Semi Final Scenario Women T20 World Cup 2026
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